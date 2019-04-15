Экономика

Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛГазета.Ru 02:42

Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эксперт прокомментировал идею освободить малоимущих от НДФЛ

РИА Новости07:17

СМИ узнали о возможности освободить от НДФЛ россиян с низкими зарплатами

РБК00:37

«Опора России» выступила за отмену НДФЛ для малообеспеченных граждан

Известия07:21

В правительстве опровергли план по отмене НДФЛ для малообеспеченных

Телеканал 360°03:44

В правительстве не обсуждают отмену НДФЛ для малообеспеченных граждан

ТАСС02:37

Вопрос об освобождении малоимущих от НДФЛ не планируется обсуждать в ближайшие полгода

Интерфакс03:15

Освобождение бедных россиян от налогов признали бессмысленным

URA.Ru07:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:48, Ашберн
Авто

Volkswagen привез в Шанхай «убийцу» BMW X4

Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Экономика

Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрд

Проект получил неофициальное название «русский OneWeb», поскольку позиционировался как ответ на создание одноименной глобальной спутниковой системы.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

МИД заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО

Сотрудничество России и НАТО полностью прекращено и по гражданской, и по военной линии.
Обновлено в 06:40
Политика

Порошенко «ужаснул» сериал «Слуга народа» с Зеленским

Украинского лидера «ужаснуло» то, сколько в сериале «антизападной риторики», как представлено в ленте сотрудничество Киева с международными финансовыми организациями.
Обновлено в 07:43
Политика

Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза

Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Сегодня свой юбилей празднует Алла Пугачёва

Звезде советской и российской эстрады Алле Пугачёвой сегодня исполняется 70 лет.
Обновлено в 00:39
Происшествия

Суд перевел замглавы медцентра им. Мешалкина под домашний арест

Обновлено в 06:48
Армия и оружие

В Совфеде оценили заявление командующего силами НАТО в Европе о России

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерала Кёртиса Скапаротти о необходимости установления более тесных контактов с Россией, чтобы лучше понимать возможности и намерения друг друга.
Обновлено в 02:17
Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Политика

Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы

Действующий президент Украины Порошенко заявил, что твердо намерен выиграть президентские выборы в 2019 году.
Обновлено в 06:11
Футбол

Система распознавания лиц помогла «Арсеналу» узнать фаната и не пустить его на матч с «Уралом»

Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин рассказал, что биометрическая система распознавания лиц помогла тульскому «Арсеналу» не пустить на игру фаната, у которого пятилетний запрет на посещение матчей «канониров».
Обновлено в 07:04
Политика

ФСИН выступила против условно-досрочного освобождения Карауловой

Обновлено в 04:31
Авто

Назначен новый гендиректор «Лифан Моторс Рус»

Генеральным директором «Лифан Моторс Рус» с 10 апреля назначен г-н Лю Цзян.
Обновлено в 06:38
Футбол

Егоров: Лапочкин правильно удалил Фернандеса в матче с «Оренбургом»

Работа главного арбитра матча между московским ЦСКА и "Оренбургом" Сергея Лапочкина оценивается очень положительно, он заслуженно удалил с поля защитника армейцев Марио Фернандеса, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 06:52
Общество

Депутаты Госдумы от Республики Алтай отчитались о доходах

Доходы депутатов Госдумы Ивана Белекова и Родиона Букачакова, представляющих в российском парламенте Республику Алтай, составили 5,07 млн и 9,3 млн рублей соответственно.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Петербуржец погиб при взрыве в квартире

Обновлено в 07:17
Политика

«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию

Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09
Авто

Audi показала электрический хэтчбек A2 для мегагорода

Компания Audi представила концепт электрического беспилотного хэтчбека AI: ME на автосалоне в Шанхае.
Обновлено в 05:45
Футбол

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя

Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:38
Экономика

Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы

Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Авто

Skoda на тизерах показала новый кроссовер Vision GT

Чешский автопроизводитель опубликовал в сети тизерные изображения нового кроссовера Vision GT.
Обновлено в 07:26
Финансы

Официальные курсы доллара и евро на вторник снизились

Официальный курс европейской валюты на вторник, 16 апреля, понизился на 14 коп. и составил 72,7018 руб. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Центрального Банка России.
Обновлено в 06:38
Происшествия

В крупной аварии в Пензенской области погибли пять человек

В крупной аварии в Пензенской области погибли 5 человек. Трагедия произошла около часа ночи в Мокшанском районе.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Возобновлено расследование по делу бывшего директора «Роснано»

Расследование по делу экс-директора госкорпорации «Роснано» Леонида Меламеда возобновил Следственный комитет РФ (СКР), передает 15 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Асниса.
Обновлено в 03:55
Авто

Руководство Альянса Renault-Nissan запретило продажи Lada в Европе

Несмотря на прекращение продаж, в официальных комментариях пресс-службы «АвтоВАЗа» был намёк на то, что Lada в Европу вернется, но чуть позже и с совершенно новой моделью.
Обновлено в 07:12
Финансы

Аналитики заявили об окончании цикла повышения ипотечных ставок

Цикл повышения ипотечных ставок в России закончен.
Обновлено в 07:38
Общество

Harley-Davidson отзывает в России 181 мотоцикл

В России будет отозван 181 мотоцикл Harley-Davidson типа XG1 из-за возможных проблем с тормозами.
Обновлено в 06:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное