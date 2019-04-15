Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛГазета.Ru 02:42

Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.

Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ

Происшествия Автобус с детьми перевернулся под Тулой В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".

Общество Названы проблемы при утилизации мусора в России Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.

Экономика Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрд Проект получил неофициальное название «русский OneWeb», поскольку позиционировался как ответ на создание одноименной глобальной спутниковой системы.

Армия и оружие МИД заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО Сотрудничество России и НАТО полностью прекращено и по гражданской, и по военной линии.

Политика Порошенко «ужаснул» сериал «Слуга народа» с Зеленским Украинского лидера «ужаснуло» то, сколько в сериале «антизападной риторики», как представлено в ленте сотрудничество Киева с международными финансовыми организациями.

Политика Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.

Шоу-бизнес Сегодня свой юбилей празднует Алла Пугачёва Звезде советской и российской эстрады Алле Пугачёвой сегодня исполняется 70 лет.

Армия и оружие В Совфеде оценили заявление командующего силами НАТО в Европе о России Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерала Кёртиса Скапаротти о необходимости установления более тесных контактов с Россией, чтобы лучше понимать возможности и намерения друг друга.

Политика Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».

Политика Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы Действующий президент Украины Порошенко заявил, что твердо намерен выиграть президентские выборы в 2019 году.

Футбол Система распознавания лиц помогла «Арсеналу» узнать фаната и не пустить его на матч с «Уралом» Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин рассказал, что биометрическая система распознавания лиц помогла тульскому «Арсеналу» не пустить на игру фаната, у которого пятилетний запрет на посещение матчей «канониров».

Авто Назначен новый гендиректор «Лифан Моторс Рус» Генеральным директором «Лифан Моторс Рус» с 10 апреля назначен г-н Лю Цзян.

Футбол Егоров: Лапочкин правильно удалил Фернандеса в матче с «Оренбургом» Работа главного арбитра матча между московским ЦСКА и "Оренбургом" Сергея Лапочкина оценивается очень положительно, он заслуженно удалил с поля защитника армейцев Марио Фернандеса, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Общество Депутаты Госдумы от Республики Алтай отчитались о доходах Доходы депутатов Госдумы Ивана Белекова и Родиона Букачакова, представляющих в российском парламенте Республику Алтай, составили 5,07 млн и 9,3 млн рублей соответственно.

Политика «Новатэк» уходит из Норвегии в Россию Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.

Авто Audi показала электрический хэтчбек A2 для мегагорода Компания Audi представила концепт электрического беспилотного хэтчбека AI: ME на автосалоне в Шанхае.

Футбол Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".

Экономика Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.

Общество «Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.

Авто Skoda на тизерах показала новый кроссовер Vision GT Чешский автопроизводитель опубликовал в сети тизерные изображения нового кроссовера Vision GT.

Финансы Официальные курсы доллара и евро на вторник снизились Официальный курс европейской валюты на вторник, 16 апреля, понизился на 14 коп. и составил 72,7018 руб. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Центрального Банка России.

Происшествия В крупной аварии в Пензенской области погибли пять человек В крупной аварии в Пензенской области погибли 5 человек. Трагедия произошла около часа ночи в Мокшанском районе.

Происшествия Возобновлено расследование по делу бывшего директора «Роснано» Расследование по делу экс-директора госкорпорации «Роснано» Леонида Меламеда возобновил Следственный комитет РФ (СКР), передает 15 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Асниса.

Авто Руководство Альянса Renault-Nissan запретило продажи Lada в Европе Несмотря на прекращение продаж, в официальных комментариях пресс-службы «АвтоВАЗа» был намёк на то, что Lada в Европу вернется, но чуть позже и с совершенно новой моделью.