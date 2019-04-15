Экономика
Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛГазета.Ru 02:42
Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
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Политика
Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине
На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено вчера в 17:50
Армия и оружие
В Ливии сбили самолет армии Хафтара
Обновлено вчера в 16:31
Экономика
UC Rusal поможет американской компании построить завод в США
Продукция завода поможет сбалансировать ожидаемый дефицит в производстве прокатных листов для автомобильной промышленности на американском рынке, пояснила компания.
Обновлено в 00:00
Общество
Суд назначил экспертизу по делу «Седьмой студии»
Мещанский суд назначил экспертизу в отношении документов по делу Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софьи Апфельбаум.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В крупной аварии в Пензенской области погибли пять человек
В крупной аварии в Пензенской области погибли 5 человек. Трагедия произошла около часа ночи в Мокшанском районе.
Обновлено в 02:59
Наука
На дне Марианской впадины найдены бактерии, питающиеся нефтью
Чтобы понять, откуда берётся такое количество пищи для "поедающих" нефть бактерий, учёные проанализировали состав проб воды, взятых с поверхности Марианской впадины, а также на глубине 2000, 4000 и 6000 метров.
Обновлено в 03:50
Наука
Обнаружены останки древнеегипетской «феминистки»
Останки женщины, предположительно жившей в 2181-2055 годах до нашей эры, были обнаружены около четырех десятилетий назад, однако лишь теперь их изучили с применением электронной микроскопии Внимание специалистов, представляющих Альбертский университет в Канаде, привлекли зубы женщины.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Жители Казани вызвали МЧС, приняв концерт Макса Коржа за землетрясение
Жители Казани в воскресенье вызывали спасателей из-за вибраций в домах, которые они приняли за землетрясение, сообщили РИА Новости в республиканском ГУ МЧС.
Обновлено в 05:41
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали детский сад
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Пентагон выделит $ 14 млрд на модернизацию бомбардировщиков B-1 и B-52
Пентагон заключил контракт с компанией Boeing на модернизацию стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer и B-52 Stratofortress.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Алена Водонаева встречается с молодым бортпроводником
На сегодня выпускница «Дома-2» встречается с неким Иваном Гусевым.
Обновлено в 04:03
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Общество
ВЦИОМ: Четверть россиян никогда не работали по специальности
Почти половина жителей России не работают по своей профессии, которой обучились в учебных заведениях, свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Транспорт
Строители трассы «Таврида» пустили транспорт в объезд найденной пещеры
Строители трассы "Таврида" построили в Белогорском районе Крыма временную дорогу для объезда участка, где была обнаружена карстовая пещера, сообщил журналистам пресс-секретарь республиканского строительного управления АО "ВАД" Григорий Назаров.
Обновлено в 05:14
Футбол
Нойер пропустит две недели из-за травмы
Обновлено в 02:58
Происшествия
В Магнитогорске задержали знакомого предполагаемых террористов
Сотрудники ФСБ задержали в Магнитогорске 30-летнего Вадима Абаева.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Сергей Полунин вышел в свет с новой девушкой
На премии Crocus Fitness Awards, где вручают награды за достижения в области спорта и здорового образа жизни, Полунин стал лауреатом особой номинации Best of the best.
Обновлено в 05:00
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призвал действующего лидера страны Петра Порошенко заняться выполнением своих прямых обязанностей, а не бегать по телеканалам.
Обновлено в 05:54
Общество
Власти Италии вернули в паспорта определения «мать» и «отец»
Национальное собрание страны в феврале после длительного обсуждения законопроекта постановило удалить из анкет, заполняемых в школах, термины «отец» и «мать».
Обновлено в 03:16
Политика
В Кремле подтвердили подготовку к встрече Путина и Ким Чен Ына
Встреча президентов России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына готовится, заявил 15 апреля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий песков.
Обновлено в 05:58
Общество
Адвокат сообщил об отказе суда в иске Жириновского против редактора FT
Останкинский районный суд Москвы отказал лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому в удовлетворении иска против бывшего главы московского бюро Financial Times Чарльза Кловера.
Обновлено в 05:37
Политика
Савченко назвала смешным воскресное выступление Порошенко на стадионе
Надежда Савченко назвала "смешным и гадким" выступление президента Украины Петра Порошенко на стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Политика
Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза
Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Здоровье
Житель Бурятии 27 лет прожил с металлическими болтами в челюсти
С необычными имплантатами пациент прожил 27 лет и только на днях решился их удалить.
Обновлено в 02:50
Политика
Ленин Морено обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольстве
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа.
Обновлено в 03:49