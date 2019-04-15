Экономика

Россиян с низкой зарплатой могут освободить от подоходного налогаАМИТЕЛ вчера в 23:52

После вычета налогов зарплата многих работников становится ниже прожиточного минимума Россияне с низкой зарплатой в будущем могут быть освобождены от подоходного налога (НДФЛ).
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