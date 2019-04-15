Экономика

Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛИзвестия 19:15

Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей. Согласно Трудовому кодексу, работодатель не может начислять сотруднику сумму меньше минимального размера оплаты труда.
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Россиянам с низкой зарплатой облегчат жизнь

Lenta.ru22:55

Россиян с маленькой зарплатой хотят освободить от подоходного налога

URA.Ru21:25

В правительстве задумались об избавлении бедных от НДФЛ

Ридус18:03

Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ

РЕН ТВ20:55

НДФЛ для россиян с низкой зарплатой могут отменить

Телеканал 360°20:07

Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ

Известия19:15

Россиян с низким заработком могут освободить от НДФЛ

ТК Звезда21:20
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Хоккей

«Вегас» подписал с Гусевым контракт на год

"Вегас" на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с российским форвардом Никитой Гусевым.
Обновлено в 13:46
Музыка

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия

Полиция задержала двух из девяти сбежавших из изолятора в Туве

Полиция задержала двух сбежавших из изолятора временного содержания в Туве, сообщил представитель управления МВД по республике Олег Дьяченко.
Обновлено в 22:46
Шоу-бизнес

Обнародовано «секретное» видео с Юлией Началовой

Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева обнародовала видеозапись, сделанную за несколько месяцев до смерти звезды, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РЕН.
Обновлено в 16:36
Общество

Гороскоп на 15 апреля: Тельцы в сомнениях, а Водолеям нужно нажать на паузу

Сегодняшний день принесет вам ощущение неуверенности и, в то же время, – восхищения происходящим.
Обновлено в 11:38
Игры

Sony воспользовались лазейкой в договоре по рекламе

Компания Sony отвергла вариант развития игры при отсутствии их собственной рекламы.
Обновлено в 14:57
Экономика

РСПП раскритиковал новую версию законопроекта о загрязняющих выбросах

РСПП раскритиковал законопроект Минприроды по квотированию загрязняющих выбросов, сообщает в понедельник газета "Коммерсант".
Обновлено в 21:49
Общество

В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание

Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
Обновлено в 17:21
Общество

На следующей неделе в Пермском крае похолодает до -7

Таяние снега практически приостановится, поэтому с середины следующей недели на всех реках края ожидается спад уровней воды.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие

Самолет армии Хафтара сбит в Ливии

«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено в 14:52
Наука

Силовые тренировки продлевают жизнь

Обновлено в 03:22
Здоровье

В сахалинском роддоме открылся ЗАГС

Новое отделение ЗАГСа появилось прямо в перинатальном центре Сахалинской областной больницы.
Обновлено в 22:18
Экономика

Чубайс высказался по приватизации «Роснано»

"Да видимо, нет", - сказал Чубайс в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не планируется ли приватизировать "Роснано".
Обновлено в 10:28
Транспорт

К заповеднику Столбы закрыли проезд

Обновлено в 22:06
Футбол

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя

Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Культура

Я родилась в Париже: лучшие фото прекрасной Эммы Уотсон

Звезде "Гарри Поттера" 15 апреля исполняется 29 лет Британская актриса Эмма Уотсон, родившаяся в Париже и прославившаяся в Голливуде, отмечает 15 апреля свое 29-летие.
Обновлено в 21:25
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева рассказала, почему она почти никогда не простывает

Кстати, как писал портал Teleprogramma.pro, всего несколько дней назад, 9 апреля певица отметила свое 40-летие.
Обновлено в 22:33
Происшествия

В Тверской области потушили пожар на деревообрабатывающем комбинате

Спасатели ликвидировали открытое горение на деревообрабатывающем комбинате в Тверской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 21:21
Хоккей

Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:32
Происшествия

Фермер из Флориды погиб от когтей своего казуара

Предполагается, что мужчина случайно споткнулся и упал, а казуар нанес ему смертельный удар своими когтями, сообщает ТАСС, ссылаясь на газету The Gainesville Sun.
Обновлено в 21:12
Важное за сутки

«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Наука

Виртуальные испытания помогли создать компрессор нового поколения

Компрессор нового поколения ТК-18 уже изготовлен и прошел все натурные испытания, где продемонстрировал свою эффективность.
Обновлено в 06:46
Общество

Самые счастливые дальневосточники живут в Амурской области

Как оказалось, больше всего довольных жизнью дальневосточников живет в Амурской области, а самый низкий «индекс любви» отмечается на Чукотке и в Якутии.
Обновлено в 22:44
Происшествия

В Мордовии подростка застрелили из проезжающего автомобиля

Пятнадцатилетнего школьника застрелили возле дороги в мордовском селе Большие Березники из проезжавшей машины, сообщает пресс-служба МВД по Мордовии.
Обновлено в 11:02
Политика

Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского

Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".
Обновлено в 15:08
Общество

Скончался нобелевский лауреат, нейробиолог Пол Грингард

Обновлено в 20:02
Транспорт

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".
Обновлено в 13:04
Политика

Сенатор Клинцевич прокомментировал передачу грамоты Петра I Украине

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что передача Германией Украине грамоты Петра I является попыткой вмешательства во внутреннюю политику Киева.
Обновлено в 06:18
Происшествия

В третьем реакторе «Фукусимы» началось извлечение топливных стержней

Японские СМИ сообщили, что в третьем реакторе АЭС "Фукусима-1", на которой в 2011 году произошла крупнейшая после Чернобыля, началось извлечение топливных стержней.
Обновлено в 22:11
Армия и оружие

Бывший завод Порошенко сделают главной базой ремонта кораблей ЧФ

Обновлено в 20:10
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