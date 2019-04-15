Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛИзвестия 19:15

Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей. Согласно Трудовому кодексу, работодатель не может начислять сотруднику сумму меньше минимального размера оплаты труда.

Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ

Хоккей «Вегас» подписал с Гусевым контракт на год "Вегас" на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с российским форвардом Никитой Гусевым.

Музыка Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети» Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.

Происшествия Полиция задержала двух из девяти сбежавших из изолятора в Туве Полиция задержала двух сбежавших из изолятора временного содержания в Туве, сообщил представитель управления МВД по республике Олег Дьяченко.

Шоу-бизнес Обнародовано «секретное» видео с Юлией Началовой Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева обнародовала видеозапись, сделанную за несколько месяцев до смерти звезды, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РЕН.

Игры Sony воспользовались лазейкой в договоре по рекламе Компания Sony отвергла вариант развития игры при отсутствии их собственной рекламы.

Экономика РСПП раскритиковал новую версию законопроекта о загрязняющих выбросах РСПП раскритиковал законопроект Минприроды по квотированию загрязняющих выбросов, сообщает в понедельник газета "Коммерсант".

Общество В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.

Общество На следующей неделе в Пермском крае похолодает до -7 Таяние снега практически приостановится, поэтому с середины следующей недели на всех реках края ожидается спад уровней воды.

Армия и оружие Самолет армии Хафтара сбит в Ливии «Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.

Здоровье В сахалинском роддоме открылся ЗАГС Новое отделение ЗАГСа появилось прямо в перинатальном центре Сахалинской областной больницы.

Экономика Чубайс высказался по приватизации «Роснано» "Да видимо, нет", - сказал Чубайс в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не планируется ли приватизировать "Роснано".

Футбол Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".

Культура Я родилась в Париже: лучшие фото прекрасной Эммы Уотсон Звезде "Гарри Поттера" 15 апреля исполняется 29 лет Британская актриса Эмма Уотсон, родившаяся в Париже и прославившаяся в Голливуде, отмечает 15 апреля свое 29-летие.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева рассказала, почему она почти никогда не простывает Кстати, как писал портал Teleprogramma.pro, всего несколько дней назад, 9 апреля певица отметила свое 40-летие.

Происшествия В Тверской области потушили пожар на деревообрабатывающем комбинате Спасатели ликвидировали открытое горение на деревообрабатывающем комбинате в Тверской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Происшествия Фермер из Флориды погиб от когтей своего казуара Предполагается, что мужчина случайно споткнулся и упал, а казуар нанес ему смертельный удар своими когтями, сообщает ТАСС, ссылаясь на газету The Gainesville Sun.

Важное за сутки «Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.

Наука Виртуальные испытания помогли создать компрессор нового поколения Компрессор нового поколения ТК-18 уже изготовлен и прошел все натурные испытания, где продемонстрировал свою эффективность.

Общество Самые счастливые дальневосточники живут в Амурской области Как оказалось, больше всего довольных жизнью дальневосточников живет в Амурской области, а самый низкий «индекс любви» отмечается на Чукотке и в Якутии.

Происшествия В Мордовии подростка застрелили из проезжающего автомобиля Пятнадцатилетнего школьника застрелили возле дороги в мордовском селе Большие Березники из проезжавшей машины, сообщает пресс-служба МВД по Мордовии.

Политика Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".

Транспорт Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".

Политика Сенатор Клинцевич прокомментировал передачу грамоты Петра I Украине Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что передача Германией Украине грамоты Петра I является попыткой вмешательства во внутреннюю политику Киева.