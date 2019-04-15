Экономика
Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛИзвестия 19:15
Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей. Согласно Трудовому кодексу, работодатель не может начислять сотруднику сумму меньше минимального размера оплаты труда.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:04, Ашберн
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