Экономика

Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛИзвестия 19:15

В правительстве могут обсудить возможность освободить россиян с низкими зарплатами от подоходного налога. Об этом «Известиям» рассказали в аппарате российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.
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Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ

Известия19:15

В правительстве задумались об избавлении бедных от НДФЛ

Ридус18:03
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По мнению главы Счетной палаты, новый закон о санкциях в США примут, но его реализацию отложат — Кудрин предполагает, что документ станет мерой устрашения или чем-то несущественным, «в отношении не ключевых банков».
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Стала известна зарплата российских священников

Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
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В выходные в Москве прошли съемки клипа на песню Дианы Арбениной «Рингтоном», в котором снялись не только известные актеры, но и юные таланты, среди которых был сын Юлии Барановской.
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