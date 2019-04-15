Экономика
Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛИзвестия 19:15
В правительстве могут обсудить возможность освободить россиян с низкими зарплатами от подоходного налога. Об этом «Известиям» рассказали в аппарате российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:02, Ашберн
Транспорт
«Автодор» повышает тарифы на платных дорогах
Обновлено в 18:43
Армия и оружие
Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено в 16:37
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
Обновлено в 16:06
Политика
Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского
Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".
Обновлено в 15:08
Армия и оружие
Посол РФ в Хорватии с иронией назвал НАТО самым успешным альянсом в современной истории
Североатлантический альянс является самой "успешной" военной организацией в современной истории с учетом "числа авантюр, в которые страны НАТО влезали в нарушение международного права без соответствующих решений Совета Безопасности ООН в последние 20 лет".
Обновлено в 09:04
Путешествия
Федор Конюхов на весельной лодке переживает пик шторма в Южном океане
Обновлено 12 апреля в 14:48
Шоу-бизнес
56-летняя Лариса Копенкина закрутила роман с 27-летним стоматологом
56-летняя Лариса и обнималась и целовалась с симпатичным мужчиной, сидя за столом на дне рождения певицы Милены Дайнеги.
Обновлено в 14:00
Политика
Стала известна предполагаемая дата визита Ким Чен Ына в Россию
3 апреля стало известно, что Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию.
Обновлено в 19:51
Общество
«Главный клоун страны»: в Сети высмеяли станцевавшего Порошенко
В Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, станцевавшего на митинге своих сторонников возле киевского стадиона "Олимпийский".
Обновлено в 18:47
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба
Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено в 19:04
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича
Обновлено в 15:07
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов принял вызов Дастина Порье
Россиянин не остался в стороне и поздравил победителя, а также принял его вызов, который Порье бросил ему после победы.
Обновлено в 02:01
Общество
Более 1000 рейсов отменили в аэропортах Чикаго из-за снежной бури
В чикагских аэропортах O'Hare и Midway отменили более 1000 рейсов из-за обрушившейся на город снежной бури.
Обновлено в 17:53
Культура
В Петербурге скончался скульптор Анатолий Дема
Обновлено в 11:46
Политика
Кудрин оценил возможные санкции США против банков РФ
По мнению главы Счетной палаты, новый закон о санкциях в США примут, но его реализацию отложат — Кудрин предполагает, что документ станет мерой устрашения или чем-то несущественным, «в отношении не ключевых банков».
Обновлено в 09:40
Общество
Стала известна зарплата российских священников
Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено в 01:52
Транспорт
Сахалинские пенсионеры могут получить талоны на перелеты к месту отдыха и обратно
Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило государственные контракты с авиакомпаниями Аврора и Аэрофлот Российские авиалинии для предоставления островным пенсионерам специальных талонов на перелеты к месту отдыха и обратно.
Обновлено в 18:10
Футбол
Черышев помог «Валенсии» переиграть «Леванте»
Обновлено в 16:43
Происшествия
МВД Дагестана подтвердило задержание и.о. начальника ОМВД Каспийска
Сотрудники ФСБ задержали и.о. начальника ОМВД России по городу Каспийску Зиявудина Ашикова, который подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Обновлено в 14:17
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено вчера в 11:23
Шоу-бизнес
Сын Юлии Барановской дебютировал в клипе Дианы Арбениной
В выходные в Москве прошли съемки клипа на песню Дианы Арбениной «Рингтоном», в котором снялись не только известные актеры, но и юные таланты, среди которых был сын Юлии Барановской.
Обновлено в 19:00
Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Политика
Порошенко пообещал уважать выбор народа в случае победы Зеленского
Действующий президент приехал на стадион для дебатов с Владимиром Зеленским. Однако тот ранее говорил, что согласен на дискуссию 19 апреля.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора
Обновлено в 07:57
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Футбол
«Ливерпуль» одержал победу над «Челси»
"Ливерпуль" одержал победу над лондонским "Челси" в матче 34-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:24
Общество
Сочинские чиновники сначала дали разрешение на строительство 54 жилых домов, а потом приговорили их к сносу вместе с владельцами квартир
Еще было сказано, что спрос рождает предложение и «нечистые на руку застройщики» пользуются этим, мошенничая уже на стадии получения землеотвода на индивидуальное жилищное строительство, когда вместо двух- или трехэтажного дома возводят многоэтажку, а потом через суды узаконивают новостройку.
Обновлено в 16:42
Технологии
Робот на высоте: машина заменит людей на опасных производствах
Робота, который может выполнять сложные технические операции на большой высоте, создали ученые из Казани.
Обновлено в 17:01
Футбол
«Ростов» обыграл на своем поле «Спартак»
В последнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги встречались "Ростов" и "Спартак". Победа осталась за дончанами - 2:1.
Обновлено в 14:10