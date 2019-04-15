Экономика

Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛИзвестия 19:15

Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей. Согласно Трудовому кодексу, работодатель не может начислять сотруднику сумму меньше минимального размера оплаты труда.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Россиян с маленькой зарплатой хотят освободить от подоходного налога

URA.Ru21:25

Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ

РЕН ТВ20:55

Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ

Известия19:15

Бедных россиян могут освободить от главного налога

Deita.ru21:28

Россиян с низким заработком могут освободить от НДФЛ

ТК Звезда21:20

НДФЛ для россиян с низкой зарплатой могут отменить

Телеканал 360°20:07

В правительстве задумались об избавлении бедных от НДФЛ

Ридус18:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:32, Ашберн
Общество

Количество начинающих водителей в России превысило миллион человек

В конце каждого десятилетия у многих граждан РФ заканчивается срок действия удостоверений: ГИБДД начала выдавать права нового образца в 1999 году, и с тех пор каждые десять лет наблюдаются подобные «всплески» обновления документов.
Обновлено в 15:13
Общество

Двадцать регионов переходят с аналогового телевещания на цифровое

В 2019 году все 85 регионов России переходят от аналогового к цифровому телевещанию.
Обновлено в 19:10
Политика

Помпео призвал Мадуро открыть границы и пропустить гумпомощь

Американский госсекретарь Майкл Помпео призвал венесуэльского лидера Николаса Мадуро пропустить в страну гуманитарную помощь.
Обновлено в 20:22
Происшествия

Голый новокузнечанин металлической трубой разбил несколько автомобилей

Один из жильцов дома воскресным утром снял на видео, как во дворе дома появился раздетый мужчина в одних трусах.
Обновлено в 10:18
Культура

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Культура

Я родилась в Париже: лучшие фото прекрасной Эммы Уотсон

Звезде "Гарри Поттера" 15 апреля исполняется 29 лет Британская актриса Эмма Уотсон, родившаяся в Париже и прославившаяся в Голливуде, отмечает 15 апреля свое 29-летие.
Обновлено в 21:25
Шоу-бизнес

Сын Юлии Барановской дебютировал в клипе Дианы Арбениной

В выходные в Москве прошли съемки клипа на песню Дианы Арбениной «Рингтоном», в котором снялись не только известные актеры, но и юные таланты, среди которых был сын Юлии Барановской.
Обновлено в 19:00
Политика

Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского

Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес

Фигура Марго Овсянниковой без фотошопа повергла подписчиков в шок

Бывшая участница проекта "Дом-2" Марго Овсянникова, отдыхая на Бали, активно выкладывала снимки в купальнике и пляжных нарядах.
Обновлено в 16:05
Общество

В Сингапуре начинаются испытания воздушного такси

Обновлено в 17:34
Политика

Отец Бутиной надеется на поддержку России в вопросе погашения долгов

Валерий Бутин, отец арестованной в Соединённых Штатах Марии Бутиной, выразил надежду на государственную поддержку России в вопросе погашения задолженности дочери перед адвокатами.
Обновлено в 19:47
Происшествия

Экскурсионный автобус с детьми попал в аварию в Тульской области

Обновлено в 17:30
Армия и оружие

ЦАСТ: Пакистан интересуется российскими самолетами, танками и ПВО

Пакистанский спрос на закупку российского оружия составляет сегодня сумму до 9 миллиардов долларов, Исламабад интересуют прежде всего истребители, системы ПВО, танки и военные корабли, заявил РИА Новости заместитель директора независимого Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко, один из авторов вышедшей в апреле книги "Пакистан: за рамками стереотипов".
Обновлено в 20:04
Энергетика

Силуанов допустил снижение цены на нефть до $40 за баррель

Цена на нефть может опуститься до $ 40 за баррель, если произойдет отказ от сделки по сокращению добычи в рамках ОПЕК+.
Обновлено вчера в 16:48
Общество

Кто имеет право на «семипалатинские» льготы?

На компенсации имеют право люди, которые родились или жили на территории, попавшей в зону прохождения радиоактивного следа во время этих испытаний.
Обновлено в 20:18
Наука

Полигамия удваивает риск преждевременной смерти

Самки становятся беспокойными, менее охотно реагируют на ухаживания других самцов, в то же время их иммунная система укрепляется.
Обновлено 12 апреля в 11:04
Космос

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Игры

Стало известно, где легально посмотреть восьмой сезон «Игры престолов» в России

Обновлено в 11:42
Армия и оружие

В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»

Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес

Брэд Питт официально развелся с Анджелиной Джоли

Суд вынес такое решение 12 апреля 2019 года после того, как Анджелина Джоли и Брэд Питт подали заявление в суд о восстановлении своего "холостяцкого" статуса.
Обновлено в 06:25
Наука

Специалисты рассказали, насколько полезен сыр

Группа канадских ученых провела исследование, в ходе которого определила, насколько полезен сыр.
Обновлено вчера в 10:05
Космос

В России разработали мусороперерабатывающий космический комплекс

По данным NASA, на орбите находятся 2 тысячи 200 действующих и более 5 тысяч отслуживших спутников, а также 14 тысяч фрагментов космического мусора.
Обновлено в 08:42
Кино

Bloomberg составил список богатейших семей «Игры престолов»

Агентство Bloomberg составило рейтинг богатейших семей в "Игре престолов".
Обновлено в 10:10
Авто

Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России

Обновлено в 13:52
Происшествия

Умерла вдова Слободана Милошевича

Обновлено в 15:07
Шоу-бизнес

Обнародовано «секретное» видео с Юлией Началовой

Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева обнародовала видеозапись, сделанную за несколько месяцев до смерти звезды, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РЕН.
Обновлено в 16:36
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено вчера в 11:23
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Видео катания Ассанжа на скейте появилось в Сети

Опубликовано видео с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который катается на скейтборде.
Обновлено в 20:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное