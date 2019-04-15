Экономика
Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛИзвестия 19:15
Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей. Согласно Трудовому кодексу, работодатель не может начислять сотруднику сумму меньше минимального размера оплаты труда.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:32, Ашберн
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Голый новокузнечанин металлической трубой разбил несколько автомобилей
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Обновлено в 10:18
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Я родилась в Париже: лучшие фото прекрасной Эммы Уотсон
Звезде "Гарри Поттера" 15 апреля исполняется 29 лет Британская актриса Эмма Уотсон, родившаяся в Париже и прославившаяся в Голливуде, отмечает 15 апреля свое 29-летие.
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Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского
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Бывшая участница проекта "Дом-2" Марго Овсянникова, отдыхая на Бали, активно выкладывала снимки в купальнике и пляжных нарядах.
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В Сингапуре начинаются испытания воздушного такси
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Политика
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Обновлено в 19:47
Армия и оружие
ЦАСТ: Пакистан интересуется российскими самолетами, танками и ПВО
Пакистанский спрос на закупку российского оружия составляет сегодня сумму до 9 миллиардов долларов, Исламабад интересуют прежде всего истребители, системы ПВО, танки и военные корабли, заявил РИА Новости заместитель директора независимого Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко, один из авторов вышедшей в апреле книги "Пакистан: за рамками стереотипов".
Обновлено в 20:04
Энергетика
Силуанов допустил снижение цены на нефть до $40 за баррель
Цена на нефть может опуститься до $ 40 за баррель, если произойдет отказ от сделки по сокращению добычи в рамках ОПЕК+.
Обновлено вчера в 16:48
Общество
Кто имеет право на «семипалатинские» льготы?
На компенсации имеют право люди, которые родились или жили на территории, попавшей в зону прохождения радиоактивного следа во время этих испытаний.
Обновлено в 20:18
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Самки становятся беспокойными, менее охотно реагируют на ухаживания других самцов, в то же время их иммунная система укрепляется.
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Космос
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В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
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Стало известно, где легально посмотреть восьмой сезон «Игры престолов» в России
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»
Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес
Брэд Питт официально развелся с Анджелиной Джоли
Суд вынес такое решение 12 апреля 2019 года после того, как Анджелина Джоли и Брэд Питт подали заявление в суд о восстановлении своего "холостяцкого" статуса.
Обновлено в 06:25
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Специалисты рассказали, насколько полезен сыр
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В России разработали мусороперерабатывающий космический комплекс
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Обновлено в 08:42
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Bloomberg составил список богатейших семей «Игры престолов»
Агентство Bloomberg составило рейтинг богатейших семей в "Игре престолов".
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Обновлено в 15:07
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Обнародовано «секретное» видео с Юлией Началовой
Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева обнародовала видеозапись, сделанную за несколько месяцев до смерти звезды, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РЕН.
Обновлено в 16:36
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
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Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено вчера в 11:23
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Видео катания Ассанжа на скейте появилось в Сети
Опубликовано видео с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который катается на скейтборде.
Обновлено в 20:45