Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛИзвестия 19:15

Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей. Согласно Трудовому кодексу, работодатель не может начислять сотруднику сумму меньше минимального размера оплаты труда.

Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ

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