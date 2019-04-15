Экономика
Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛИзвестия вчера в 19:15
Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей. Согласно Трудовому кодексу, работодатель не может начислять сотруднику сумму меньше минимального размера оплаты труда.
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Гол Тарасенко не помог «Сент-Луису» обыграть «Виннипег»
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В третьем реакторе «Фукусимы» началось извлечение топливных стержней
Японские СМИ сообщили, что в третьем реакторе АЭС "Фукусима-1", на которой в 2011 году произошла крупнейшая после Чернобыля, началось извлечение топливных стержней.
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Наука
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В матче 32-го тура Примеры "Валенсия" переиграла "Леванте".
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«Примадонна» российской эстрады Алла Пугачева отмечает юбилей
Алла Пугачева отмечает 70-летие. Будущая народная артистка СССР родилась 15 апреля в Москве.
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Путешествия
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Компания провела исследование среди 21 500 респондентов по всему миру, включая 1 000 участников из России, и выяснила, что для путешественников является наиболее важным при выборе места проживания на отдыхе, а также какие факторы влияют на желание туристов повторно приезжать в отель, съемное жилье или апартаменты снова.
Обновлено в 00:09
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Температура воздуха в центральной части РФ опустится до -12 градусов
Температура воздуха в центральной части РФ опустится до -12 градусов.
Обновлено вчера в 23:40
Экономика
«Русал» хочет построить завод в США
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Шоу-бизнес
Менеджер опубликовала видео с Началовой за полгода до смерти
Менеджер певицы Юлии Началовой опубликовала видео, сделанное за полгода до смерти певицы.
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Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба
Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено вчера в 19:04
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«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора
Обновлено вчера в 07:57
Экономика
Кудрин усомнился в реализации плана по росту инвестиций до 25% ВВП
Председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет, передает РИА "Новости".
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Барах Чемурзиев арестован судом на два месяца
Нальчикский городской суд сегодня принял решение об аресте на два месяца еще одного лидера ингушских протестов - Бараха Чемурзиева.
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Происшествия
В США число жертв торнадо увеличилось до восьми человек
В южных штатах США число погибших в результате торнадо и сильных штормов увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 22:37
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Стартовал финальный сезон «Игры престолов»
Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 23:23
Политика
СМИ сообщили о готовности России выплатить долг Совету Европы
Россия готова выплатить Совету Европы долг в 60 миллионов евро, пишут "Известия" со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.
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Американцам отвели 10 минут на спасение в случае аварии на МКС
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Уроженка города Азов Ростовской области Алина Санько стала «Мисс Россия-2019». Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте конкурса.
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Дональд Трамп собрал $40 млн на новую президентскую кампанию
Президент США Дональд Трамп собрал за три месяца $30 млн на финансирование своей избирательной кампании, пишет The New York Times.
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Умерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов Бергмана
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Подкасты «Вечернего Челябинска» стали доступны на сервисе «Яндекс.Музыка»
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Состоялся запуск самого большого самолета в мире
Самолет стал самым большим в мире. Так, размах его крыльев составляет 117 метров, на его борту предусмотрены шесть двигателей Boeing 747.
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«Тампа» потерпела третье поражение в серии и находится в шаге от вылета
Нынешняя «Тампа» находится в шаге от того, чтобы установить позорный антирекорд, который никто не сможет перебить.
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