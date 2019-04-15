Экономика
Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛГазета.Ru 00:46
Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
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Общество
«Ставропольский бройлер» подал иск к Елене Малышевой и Первому каналу
Иск поступил в арбитраж 11 апреля, к производству он пока не принят.
Обновлено вчера в 20:07
Наука
Ученые опровергли миф о женщинах Древнего Египта
Специалисты из Альбертского университета в Канаде смогли опровергнуть популярный миф о жительницах Древнего Египта.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Общество
Мусорная реформа столкнулась с неплатежами
Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
Энергетика
Силуанов: россияне почувствуют падение цен на нефть на себе
Снижение цен на нефть в случае прекращения действия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи не приведёт к существенным последствиям для российской экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Обновлено 13 апреля в 09:50
Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Полиция задержала двоих сбежавших из изолятора в Туве
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Социал-демократы победили на парламентских выборах в Финляндии
Социал-демократическая партия Финляндии (СДПФ), по предварительным данным, стала победителем на парламентских выборах в Финляндии после подсчета 99,9% голосов избирателей.
Обновлено вчера в 19:05
Здоровье
В одном из районов Карелии уже восемь месяцев нет стоматолога
"Передний зуб удалять не хочется" В конце лета прошлого года из больницы в Суоярви уволился единственный стоматолог-терапевт, с тех пор население целого города — около девяти тысяч человек — обходится без бесплатного лечения зубов.
Обновлено в 01:00
Авто
Volkswagen представил концептуальный ID Roomzz
Компания Volkswagen на специальном мероприятии показала электрический концепт-кар ID Roomzz, публичная премьера которого состоится 18 апреля на Шанхайском автосалоне.
Обновлено в 00:49
Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Детские пособия, выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, будут переведены на карты национальной платежной системы «Мир».
Обновлено в 01:54
Политика
Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине
На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено вчера в 17:50
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Экономика
Имущество МУП «ЧелябГЭТ» выставлено на торги
Обанкротившийся МУП «ЧелябГЭТ» выставил на торги имущество, которым сейчас на правах аренды пользуется предприятие-преемник ООО «ЧелябГЭТ».
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
Первый польский космонавт назвал гениальным российский самолет Су-34
Первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский назвал гениальным российский бомбардировщик Су-34.
Обновлено 12 апреля в 05:33
Происшествия
В Тверской области потушили пожар на деревообрабатывающем комбинате
Обновлено вчера в 21:21
Экономика
Опрос: каждый четвертый россиянин не откладывает на «черный день»
Сравнение с результатами аналогичного исследования, проведенного в 2008 году, показывает, что россияне стали реже откладывать сбережения: в 2008 году доля тех, у кого есть сбережения, составляла 72%, отмечает Superjob.
Обновлено в 00:33
Экономика
«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию
Причиной переноса стало то, что в настоящее время Норвегия сталкивается с давлением США из-за рейдовой перевалки сжиженного газа проекта «Ямал СПГ» в Хоннингсвоге.
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Танец Порошенко в Киеве назвали прощальным концертом
Обновлено вчера в 19:52
Политика
СМИ сообщили о готовности России выплатить долг Совету Европы
Россия готова выплатить Совету Европы долг в 60 миллионов евро, пишут "Известия" со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.
Обновлено вчера в 23:33
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в матче РПЛ
Футболисты «Ростова» победили московский «Спартак» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия
Шестилетний ребенок пропал в Туве
В селе Эрзин Эрзинского района в республике Тува разыскивают пропавшего шестилетнего мальчика.
Обновлено в 01:00
Политика
Штаб Порошенко назвал условие проведения дебатов с Зеленским 19 апреля
В воскресенье, 14 апреля, штаб действующего президента Украины Петра Порошенко назвал условие, при котором политик будет готов провести дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
5 человек погибли в ДТП на трассе «Урал»
В Мокшанском районе Пензенской области на 590 км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Лады «Ларгус».
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»
Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
Обновлено вчера в 13:48
Армия и оружие
Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37
Музыка
Новую солистку группы SEREBRO госпитализировали после выступления
14 апреля на концерте «Партийная зона» солистке нового состава девичьего трио Ирине Титовой стало плохо.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына
Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне, днём 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Музыка
Полина Гагарина заняла 5 место на шоу «Singer» в Китае
Обновлено вчера в 13:26