Экономика
Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛГазета.Ru 00:46
Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
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Хоккей
«Вегас» вышел вперед в серии плей-офф с «Сан-Хосе»
В Национальной хоккейной лиге завершилась третья игра серии плей-офф Кубка Стэнли между "Вегас Голден Найтс" и "Сан-Хосе Шаркс".
Обновлено в 00:51
Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Общество
Мусорная реформа столкнулась с неплатежами
Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие
Масштабные учения танкистов и артиллерии прошли на Кубани
Полигон Молькино на Кубани принял масштабные учения подразделений артиллерии 49-й армии Южного военного округа (ЮВО).
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Переходный Военный совет освободил от должности посла Судана в США
Переходный военный совет Судана освободил от должности суданского посла Мухаммада Ата Аббаса в США и посла в Швейцарии Мустафу Османа Исмаила, заявил официальный представитель совета Шамс ад-Дин Кабаши Ибрагим в телевизионном обращении.
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
Три учреждения в Томске проверяют после сообщений о минировании
Как передает в понедельник утром агентство "Интерфакс", в Томске проверяют три учреждения после поступивших анонимных сообщений об угрозе взрыва.
Обновлено в 00:37
Происшествия
В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора
Обновлено вчера в 07:57
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина
Семерых членов экипажа британской подводной лодки HMS Talent, уличенных в употреблении кокаина, уволили с флота.
Обновлено вчера в 03:16
Авто
Специалисты УАЗ раскрыли некоторые детали создания «Русского Прадо»
По новой информации компания не будет приобретать чужую платформу, а займется доработкой собственной технологией с общей суммой денежного вклада около 7,4 млн долларов.
Обновлено 13 апреля в 03:44
Происшествия
5 человек погибли в ДТП на трассе «Урал»
В Мокшанском районе Пензенской области на 590 км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Лады «Ларгус».
Обновлено в 01:35
Общество
В Нью-Йорке 18-килограммового кота Барсика посадят на диету
В Нью-Йорке кота по кличке Барсик весом 18 кг посадят на жесткую диету.
Обновлено вчера в 10:05
Шоу-бизнес
Менеджер опубликовала видео с Началовой за полгода до смерти
Менеджер певицы Юлии Началовой опубликовала видео, сделанное за полгода до смерти певицы.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Володин: Порошенко объявил о капитуляции песней по Фрейду
Песню «Ти ж мене пiдманула» Петр Порошенко адресовал не Владимиру Зеленскому, а стране, которая отказалась его поддержать на выборах.
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Кто имеет право на «семипалатинские» льготы?
На компенсации имеют право люди, которые родились или жили на территории, попавшей в зону прохождения радиоактивного следа во время этих испытаний.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
Бывший завод Порошенко сделают главной базой ремонта кораблей ЧФ
На ремонт и обслуживание в доки в течение года встанут военные корабли и суда обеспечения Черноморского флота.
Обновлено вчера в 20:10
Шоу-бизнес
Стали известны подробности родов Саши Савельевой
По слухам, роды у 35-летней певицы были непростые, еще какое-то время она с сыном провела в больнице и лишь недавно вернулась домой.
Обновлено в 01:00
Экономика
«Русал» хочет построить завод в США
Обновлено в 00:00
Авто
Самые доступные кроссоверы и внедорожники названы в России
Обновлено вчера в 15:29
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия
В России умерла вдова Слободана Милошевича
В России скончалась Мира Маркович - вдова бывшего президента Союзной республики Югославии Слободана Милошевича.
Обновлено вчера в 18:21
Гаджеты
Huawei рассчитывает в этом году отгрузить 250 млн смартфонов
Если в 2019 году компания Huawei сможет отгрузить 250 миллионов смартфонов, то она станет брендом смартфонов номер один в мире.
Обновлено в 00:40
Здоровье
Москвичам расскажут, зачем сдавать анализы
В павильоне «Заповедное посольство» 18 апреля состоится лекция «Зачем сдавать анализы».
Обновлено в 00:49
Футбол
«Спартак» проиграл в гостях «Ростову»
Mossovetinfo.ru – Московский «Спартак» проиграл в гостях «Ростову» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 13:54
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".
Обновлено вчера в 13:04
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Обновлено вчера в 20:47
Политика
Танец Порошенко в Киеве назвали прощальным концертом
Обновлено вчера в 19:52
Армия и оружие
Красный Крест разыскивает сотрудников, похищенных в Сирии в 2013 году
Международный комитет Красного Креста (МККК) призывает сообщить любые сведения о трех своих сотрудниках, похищенных в Сирии в 2013 году боевиками запрещенной в России группировки ИГИЛ1.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37