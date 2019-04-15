Экономика

Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛГазета.Ru 00:46

Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
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Россиянам с низкой зарплатой облегчат жизнь

Lenta.ruвчера в 22:55

Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛ

Газета.Ru00:46

СМИ узнали о возможности освободить от НДФЛ россиян с низкими зарплатами

РБК00:37

«Известия»: россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ

RT на русском01:32

Россиян с маленькой зарплатой хотят освободить от подоходного налога

URA.Ruвчера в 21:25

НДФЛ для россиян с низкой зарплатой могут отменить

Телеканал 360°вчера в 20:07

Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ

Известиявчера в 19:15
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Хоккей

«Вегас» вышел вперед в серии плей-офф с «Сан-Хосе»

В Национальной хоккейной лиге завершилась третья игра серии плей-офф Кубка Стэнли между "Вегас Голден Найтс" и "Сан-Хосе Шаркс".
Обновлено в 00:51
Общество

Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание

Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Общество

Мусорная реформа столкнулась с неплатежами

Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие

Масштабные учения танкистов и артиллерии прошли на Кубани

Полигон Молькино на Кубани принял масштабные учения подразделений артиллерии 49-й армии Южного военного округа (ЮВО).
Обновлено вчера в 09:59
Политика

Переходный Военный совет освободил от должности посла Судана в США

Переходный военный совет Судана освободил от должности суданского посла Мухаммада Ата Аббаса в США и посла в Швейцарии Мустафу Османа Исмаила, заявил официальный представитель совета Шамс ад-Дин Кабаши Ибрагим в телевизионном обращении.
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия

Три учреждения в Томске проверяют после сообщений о минировании

Как передает в понедельник утром агентство "Интерфакс", в Томске проверяют три учреждения после поступивших анонимных сообщений об угрозе взрыва.
Обновлено в 00:37
Происшествия

В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора

Обновлено вчера в 07:57
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина

Семерых членов экипажа британской подводной лодки HMS Talent, уличенных в употреблении кокаина, уволили с флота.
Обновлено вчера в 03:16
Авто

Специалисты УАЗ раскрыли некоторые детали создания «Русского Прадо»

По новой информации компания не будет приобретать чужую платформу, а займется доработкой собственной технологией с общей суммой денежного вклада около 7,4 млн долларов.
Обновлено 13 апреля в 03:44
Происшествия

5 человек погибли в ДТП на трассе «Урал»

В Мокшанском районе Пензенской области на 590 км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Лады «Ларгус».
Обновлено в 01:35
Общество

В Нью-Йорке 18-килограммового кота Барсика посадят на диету

В Нью-Йорке кота по кличке Барсик весом 18 кг посадят на жесткую диету.
Обновлено вчера в 10:05
Шоу-бизнес

Менеджер опубликовала видео с Началовой за полгода до смерти

Менеджер певицы Юлии Началовой опубликовала видео, сделанное за полгода до смерти певицы.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Володин: Порошенко объявил о капитуляции песней по Фрейду

Песню «Ти ж мене пiдманула» Петр Порошенко адресовал не Владимиру Зеленскому, а стране, которая отказалась его поддержать на выборах.
Обновлено вчера в 15:28
Общество

Кто имеет право на «семипалатинские» льготы?

На компенсации имеют право люди, которые родились или жили на территории, попавшей в зону прохождения радиоактивного следа во время этих испытаний.
Обновлено вчера в 20:18
Политика

Бывший завод Порошенко сделают главной базой ремонта кораблей ЧФ

На ремонт и обслуживание в доки в течение года встанут военные корабли и суда обеспечения Черноморского флота.
Обновлено вчера в 20:10
Шоу-бизнес

Стали известны подробности родов Саши Савельевой

По слухам, роды у 35-летней певицы были непростые, еще какое-то время она с сыном провела в больнице и лишь недавно вернулась домой.
Обновлено в 01:00
Экономика

«Русал» хочет построить завод в США

Обновлено в 00:00
Авто

Самые доступные кроссоверы и внедорожники названы в России

Обновлено вчера в 15:29
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия

В России умерла вдова Слободана Милошевича

В России скончалась Мира Маркович - вдова бывшего президента Союзной республики Югославии Слободана Милошевича.
Обновлено вчера в 18:21
Гаджеты

Huawei рассчитывает в этом году отгрузить 250 млн смартфонов

Если в 2019 году компания Huawei сможет отгрузить 250 миллионов смартфонов, то она станет брендом смартфонов номер один в мире.
Обновлено в 00:40
Здоровье

Москвичам расскажут, зачем сдавать анализы

В павильоне «Заповедное посольство» 18 апреля состоится лекция «Зачем сдавать анализы».
Обновлено в 00:49
Футбол

«Спартак» проиграл в гостях «Ростову»

Mossovetinfo.ru – Московский «Спартак» проиграл в гостях «Ростову» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 13:54
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Транспорт

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".
Обновлено вчера в 13:04
Общество

Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ

Обновлено вчера в 20:47
Политика

Танец Порошенко в Киеве назвали прощальным концертом

Обновлено вчера в 19:52
Армия и оружие

Красный Крест разыскивает сотрудников, похищенных в Сирии в 2013 году

Международный комитет Красного Креста (МККК) призывает сообщить любые сведения о трех своих сотрудниках, похищенных в Сирии в 2013 году боевиками запрещенной в России группировки ИГИЛ1.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие

Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией

России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37
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