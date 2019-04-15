Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛГазета.Ru 00:46

Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛ

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