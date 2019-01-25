Технологии

Россиян решили обложить налогом на смартфоныLenta.ru 01:18

Авторы проекта закона отмечают, что российский бюджет потерял 16,6 миллиарда рублей от нелегального или неучтенного ввоза гаджетов, а процедура регистрации отсечет возможность использования контрафакта. Помимо налоговой, цель документа — помочь ФСБ в поимке террористов.
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с чего всё началось

Сенаторы предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильников

Сенаторы предложили с 1 февраля 2020 года ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity, IMEI).
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Сенаторы предложили ввести платную регистрацию мобильников с выходом в Интернет

URA.Ru01:04

Совет Федерации разработал законопроект о платной регистрации устройств в сотовых сетях

Ведомостивчера в 23:07

Платную регистрацию всех гаджетов предложил ввести Совфед

Телеканал 360°вчера в 23:27

Сенаторы предложили ввести регистрацию по IMEI для всех устройств с выходом в интернет

Коммерсантъ00:14

Сенаторы предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильников

РБКвчера в 22:00

В Совете Федерации подготовили законопроект о платной регистрации всех устройств, работающих в сотовых сетях

Эхо Москвы01:31

В Совфеде предложили ввести платную регистрацию мобильных устройств

Говорит Москва00:25
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Политика

Кадыров вступился за российскую журналистку Скабееву

Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Сообщения о минировании объектов в ряде регионов оказались ложными

Больницы Иркутска, получившие по электронной почте сообщения о «минировании», восстановили работу в штатном режиме, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес

Виторган отреагировал на новое появление Собчак в компании Богомолова

Актер Максим Виторган попросил больше не сообщать ему о том, что его супруга Ксения Собчак снова замечена в компании режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

Главу Нефтеюганска госпитализировали после обысков

Сразу после обысков в мэрии Нефтеюганска у главы города Сергея Дегтярёва ухудшилось самочувствие.
Обновлено в 00:51
Политика

Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову

Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено вчера в 06:24
Армия и оружие

Появились новые фото тяжелого беспилотника «Охотник»

В Сети опубликованы новые фото тяжелого ударного беспилотника "Охотник". Аппарат готовят к первому полету.
Обновлено вчера в 04:42
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Еврокапитал-Альянс»

Решением Банка России утром 25 января отозвана лицензия у ООО КБ «Еврокапитал-Альянс», занимавшего 322-е место в банковской системе страны.
Обновлено в 00:43
Политика

Без двух минут до конца света. Стрелки часов Судного дня не сдвинулись

Напомним, в момент обострения отношений между Соединенными Штатами и Северной Кореей зимой 2018 года стрелки часов Судного дня были установлены на отметке, после которой до наступления ядерной катастрофы остается «две минуты».
Обновлено вчера в 19:53
Общество

Минобороны рассекретило новые документы о блокаде Ленинграда

Обновлено в 01:06
Авто

В Калининграде начался выпуск седанов Kia K900

Калининградский завод Автотор приступил к сборке представительских седанов Kia K900.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия

Выживший штурман рассказал о подробностях столкновения двух Су-34

По информации источника в силовых структурах, спасенный штурман одного из столкнувшихся над Японским морем истребителей-бомбардировщиков Су-34 рассказал о моменте аварии.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

Брянский облсуд оправдал обвиняемых по делу о контрабанде 42 т мака

Обвиняемые, как полагали следователи, ввезли в Россию 42 т кондитерского мака, содержащего наркотические вещества.
Обновлено вчера в 09:57
Экономика

Сбербанк скоро запустит проект по распознаванию клиентов по лицу

Сбербанк в ближайшее время запустит в нескольких своих офисах пилотный проект по распознаванию клиентов по лицу, заявил «РИА Новости» зампред банка Станислав Кузнецов в кулуарах экономического форума в Давосе.
Обновлено вчера в 21:36
Наука

Ученые нашли естественный способ защиты от рака

Возникновение онкологических заболеваний предотвращает процесс аутофагии в клетках, считают ученые калифорнийские ученые и специалисты немецкого Гейдельбергского университета.
Обновлено в 00:56
Происшествия

В Нальчике совершено вооруженное нападение на полицейских

По предварительной информации, полицейские, на которых было совершено нападение, являются сотрудниками ДПС.
Обновлено вчера в 12:22
Технологии

Apple уволила больше 200 сотрудников

Корпорация Apple уволила больше 200 сотрудников, которые занимались проектом беспилотного автомобиля Titan.
Обновлено вчера в 19:43
Общество

Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы

Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
Обновлено вчера в 09:15
Транспорт

В Саратовской области из-за снегопада задерживаются поезда

Поезда дальнего следования в Саратовской области идут в четверг с задержкой до трех часов, причиной стали сложные метеоусловия — на регион обрушился сильный снегопад.
Обновлено вчера в 13:54
Политика

В Киеве заявили о неизбежности договора с Россией на транзит газа

России придется подписать контракт с Киевом на транзит газа в Европу, так как остается необходимость обеспечивать поставки до строительства газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 00:55
Авто

Составлен ТОП-10 самых популярных иномарок на вторичном рынке России

Обновлено вчера в 09:09
Происшествия

Из Исторического музея пропала икона «Богоматерь Шуйская-Смоленская»

Икона "Богоматерь Шуйская-Смоленская" пропала из фондохранилища Государственного исторического музея, проводится проверка, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
Обновлено вчера в 04:07
Происшествия

В жилом доме в Балашихе произошел взрыв

В жилой многоэтажке в подмосковной Балашихе произошел пожар. Ему предшествовал взрыв, рассказал источник ТАСС в экстренных службах.
Обновлено вчера в 13:00
Космос

SpaceX провела огневое испытание ракеты Falcon 9

Компания SpaceX провела огневое испытание ракеты-носителя Falcon 9, который в феврале совершит тестовый беспилотный запуск новейшего корабля Crew Dragon (Dragon-2), его продолжительность была меньше запланированной, сообщает портал Space Flight Now со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:37
Политика

В Совете Европы рассказали о сумме долга России

Задолженность России перед Советом Европы к настоящему времени составляет около €60 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генсека СЕ Дэниеля Хольтгена.
Обновлено вчера в 23:56
Финансы

ЦБ возобновит отложенные покупки валюты на внутреннем рынке 1 февраля

Банк России с 1 февраля возобновляет отложенные покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 01:30
Культура

Портреты Ленина продали на аукционе в Лондоне за $62 тыс. и $84 тыс

Обновлено вчера в 20:50
Здоровье

Утвержден план перехода на новую вакцину от гриппа

Роспотребнадзор и Минздрав России разработали и утвердили план перехода на новую вакцину от гриппа, в которую будет входить четвертый антиген гриппа В, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:02
Кино

Стали известны новые детали финального сезона «Игры престолов»

Французская телесеть Orange Cinema Series раскрыла данные о хронометраже серий последнего сезона сериала «Игра престолов», который стартует 14 апреля.
Обновлено в 00:47
Происшествия

Бетономешалка порвала контактный провод на шоссе Энтузиастов

В районе станции метро «Авиамоторная» бетономешалка зацепила контактный провод.
Обновлено в 01:04
Экономика

Средняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 150 рублей в месяц

Средняя стоимость страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) составит около 150 рублей в месяц.
Обновлено вчера в 06:37
Главное