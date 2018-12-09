Прототип платформы запустят до конца 2019 года Минкомсвязь на неделе согласует подготовленную ЦБ и «Ростелекомом» концепцию платформы цифрового профиля гражданина, оцениваемую в 3 млрд руб. частных инвестиций.

с чего всё началось

Согласно «дорожной карте» проекта, прототип цифрового профиля разработают к концу марта 2019 года, а в промышленную эксплуатацию введут в декабре 2019-го. Прототип будет реализован на основе заполнения через цифровой профиль анкеты для скоринга на получение гражданином банковского кредита.

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