Общество
Россиян разозлил эфир Малышевой «Откуда берутся кретины» о детях-аутистахГазета.Ru 13:29
Телеведущая Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала после того, как в программе о детях-аутистах предложила обсудить, "откуда берутся кретины". На сюжет обратили внимание ряд СМИ. Негативную реакцию вызвал эфир на Первом канале от 13 июня.
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Происшествия
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Общество
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Происшествия
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Назначить Благова Александра Евгеньевича директором федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр „Курчатовский институт“» сроком на пять лет, — сказано в сообщении.
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Хоккей
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Обновлено в 15:06
Происшествия
Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях
В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.
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Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны
Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.
Обновлено в 12:41
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 14:30
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
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Обновлено в 09:21
Общество
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Социальная сеть «ВКонтакте» сняла запрет на продажу сообществ, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 13:15
Футбол
Футболист Лёвен, имеющий российское гражданство, перешёл в «Герту»
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Половина населения России (50,6%) покупала товары только по скидкам в 2018 году, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской
Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Общество
В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян
В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
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Обновлено в 12:22
Авто
Компания Kia презентовала седан Cadenza
Компания KIA представила седан KIA Cadenza (K7) третьего поколения для южнокорейского рынка.
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Футбол
УЕФА открыл дело против сборной Украины из-за поведения болельщиков
УЕФА обвиняет болельщиков сборной Украины в бросании на поле посторонних предметов, использовании пиротехники и блокировании проходов на стадион во время отборочного матча Евро-2020 против Сербии, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 13:10
Политика
Борис Джонсон лидирует на выборах премьер-министра Великобритании
Лидером первого тура голосования за посты главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании стал бывший глава британского МИДа Борис Джонсон, 13 июня передает агентство Associated Press.
Обновлено в 15:01
Политика
Трамп продлил санкции против Белоруссии
Президент США Дональд Трамп продлил санкции против Белоруссии, говорится в уведомлении Белого дома.
Обновлено в 13:29
Экономика
В Госдуме раскритиковали идею Чубайса ввести углеродный налог
Углеродный налог, предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, только ухудшит положение в экономике, полагает первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.
Обновлено в 05:15