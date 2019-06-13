Общество
Россиян разозлил эфир Малышевой «Откуда берутся кретины»Газета.Ru 13:29
Телеведущая Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала после того, как в своей программе она предложила обсудить, "откуда берутся кретины". На передачу обратили внимание ряд СМИ и телеграм-каналов. Эфир состоялся на Первом канале 13 июня.
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