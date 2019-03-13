Общество
Россиян признали одной из самых быстро стареющих нацийLenta.ru 09:57
Уже к 59 годам у россиян начинают развиваться старческие болезни, что на шесть лет раньше, чем в среднем по миру. Об этом говорится в сравнительном исследовании скорости старения жителей 195 стран, опубликованном в научном журнале The Lancet.
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Происшествия
Пятеро детей погибли при стрельбе в школе Бразилии
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Певица Юлия Началова находится в коме
Певицу Юлию Началову, которая была госпитализирована в одну из московских клиник после резкого скачка сахара в крови и обострившейся подагры, ввели в искусственную кому.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Галкин отреагировал на обвинения в заказе убийства Киркорова
По данным газеты "Коммерсант", дагестанское управление МВД отказало Казуеву в допросе Киркорова, Галкина и Аллы Пугачевой и очных ставках с ними.
Обновлено в 05:44
Происшествия
ФСБ подала иск к «Новой газете»
ФСБ подала иск к «Новой газете» о защите чести, достоинства и деловой репутации, следует из судебной картотеки.
Обновлено в 08:30
Экономика
Visa и MasterCard заблокировали карты российского банка
Visa и MasterCard заблокировали карты клиентов банка "Еврофинанс Моснарбанк", так как членство этой компании в международных платежных системах приостановлено.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Раскрыты детали разговора пилотов перед крушением самолета в Эфиопии
Стали известны детали последнего разговора пилотов самолета, который разбился в Эфиопии 10 марта.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Под завалами обрушившейся школы оказались более 100 человек в Нигерии
Как отмечается, под завалами могут находиться более 100 человек. На данный момент информации о пострадавших и погибших нет.
Обновлено в 08:58
Происшествия
В Дагестане учитель побил школьника на уроке
Обновлено в 09:50
Космос
Госкомиссия утвердила экипаж очередной экспедиции на МКС
Обновлено в 09:05
Происшествия
Авиакомпании начинают пересматривать заказы лайнеров Boeing-737 MAX
Несколько авиакомпаний могут отказаться от покупки самолетов Boeing 737 MAX, предназначенных для среднемагистральных маршрутов, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров публично разорвал отношения с Ксенией Собчак
Певец боится гнева Константина Богомолова. Сергей Шнуров публично признался, что некоторое время назад прервал дружбу с Ксенией Собчак.
Обновлено в 05:00
Культура
Ярмольник назвал современный КВН несмешным
Актер Леонид Ярмольник назвал выступления современных команд КВН несмешными. По его словам, качество передачи сильно упало.
Обновлено в 10:13
Общество
Владимира Этуша кремировали на Троекуровском кладбище
На Троекуровском кладбище Москвы завершилась процедура кремации тела народного артиста СССР Владимира Этуша.
Обновлено вчера в 08:12
Музыка
Вера Брежнева заявила, что никогда не считала себя украинской певицей
Вера Брежнева сказала, что она никогда не считала себя украинской певицей и на Украине её тоже не воспринимали в таком качестве.
Обновлено в 08:01
Общество
Худсовет Новосибирска согласовал установку памятника Сталину
Обновлено в 05:51
Финансы
С чем связано трёхдневное укрепление рубля
Укрепление российской валюты продолжается третий день подряд.
Обновлено в 09:53
Политика
ЕР исключила из партии волгоградского депутата после слов о тунеядцах
Депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, назвавшего малоимущих пенсионеров "тунеядцами и алкашами", исключили из "Единой России", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии.
Обновлено в 06:34
Политика
Порошенко обогнал Тимошенко в президентском рейтинге
Действующий президент Украины Петр Порошенко обогнал Юлию Тимошенко в президентском рейтинге.
Обновлено в 09:17
Футбол
Промес рассказал о причинах перехода в «Спартак»
Обновлено в 10:14
Общество
В 2018 году гражданство России получили около 270 тысяч человек
Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала, что гражданство РФ в 2018 году приобрели около 270 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства.
Обновлено в 10:05
Политика
Европарламент назвал Россию главным источником дезинформации в Европе
Европарламент одобрил резолюцию, в которой содержится предложение разработать правовую базу для борьбы с гибридными угрозами, включая кибернетические атаки и дезинформацию.
Обновлено в 09:32
Политика
Запуск новых ТЭС в Крыму запланирован на годовщину присоединения
Официальная церемония запуска Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму запланирована на 18 марта, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:19
Политика
Радикалы пытались сорвать выступление Порошенко в Чернигове
Представители партии "Национальный корпус" в среду попытались сорвать митинг с участием президента Украины Петра Порошенко на площади возле Екатерининской церкви в Чернигове, требуя от него решения вопроса коррупции в армии.
Обновлено в 09:45
Политика
Украина назвала условия обмена 25 россиян и 72 ополченцев
Накануне в Киеве уже звучало предложение об обмене пленными в формате «72 на 19», однако в Луганской Народной Республике отметили, что необходимо обменивать одного на одного.
Обновлено в 09:27
Политика
Совет Федерации отклонил закон о запрете хостелов в жилых домах
Начало действия закона о запрете размещения хостелов в жилых многоэтажных домах откладывается - Совет Федерации отклонил документ с созданием согласительной комиссии для того, чтобы прописать в нем другие сроки вступления в силу.
Обновлено в 06:14
Экономика
Еврокомиссия одобрила покупку L1 Фридмана испанского ретейлера Dia
Еврокомиссия одобрила сделку по приобретению испанского ретейлера Dia компанией LetterOne Михаила Фридмана. Об этом сообщается на сайте ЕК.
Обновлено в 09:34
Гаджеты
Spotify подал жалобу в Еврокомиссию на Apple
Шведский потоковый музыкальный сервис Spotify подал жалобу в Еврокомиссию на американскую компанию Apple.
Обновлено в 10:11