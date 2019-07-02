Экономика
Россиян предупреждают о возможном росте цен на мясоiReactor вчера в 23:55
Национальная кормовая ассоциация предупреждает россиян о возможном росте цен на мясо птицы, свинину и говядину как минимум на 10%. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на Национальную кормовую ассоциацию.
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с чего всё началось
Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.Известиявчера в 17:02
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