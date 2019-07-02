Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.

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Как минимум на 10% могут вырасти в России цены на говядину, свинину и мясо птицы. Причиной станет подорожание пищевых добавок, которыми обогащают корм животных. Об этом со ссылкой на Национальную кормовую ассоциацию сообщили «Известия».

Цены на мясо в России могут вырасти на 10%

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