Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.

с чего всё началось

Стоимость мяса птицы, свинины и говядины в России в ближайшее время может вырасти еще на 10%. Это произойдет из-за подорожания корма для животных, пишут «Известия», ссылаясь на Национальную кормовую ассоциацию.

Россиян предупреждают о повышении цен на мясо

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