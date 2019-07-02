Экономика
Россиян предупреждают о повышении цен на мясоАрбуз вчера в 07:13
Стоимость мяса птицы, свинины и говядины в России в ближайшее время может вырасти еще на 10%. Это произойдет из-за подорожания корма для животных, пишут «Известия», ссылаясь на Национальную кормовую ассоциацию.
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с чего всё началось
Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.Известия01 июля в 17:02
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В Национальной мясной ассоциации оценили сообщения о возможном росте цен на мясо
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