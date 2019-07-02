Экономика

Россиян предупреждают о повышении цен на мясоАрбуз вчера в 07:13

Стоимость мяса птицы, свинины и говядины в России в ближайшее время может вырасти еще на 10%. Это произойдет из-за подорожания корма для животных, пишут «Известия», ссылаясь на Национальную кормовую ассоциацию.
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Не в корову корм: бизнес предупредил о риске подорожания мяса

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.
Известия01 июля в 17:02

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Цены на мясо могут подскочить на 10%

Газета.Ruвчера в 03:08

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Стало известно, на сколько может подорожать мясо

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Мясо может подорожать на 10% из-за доначисления НДС на корма

РБК01 июля в 18:11

Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%

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Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату

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Обновлено вчера в 22:00
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Как ранее писал главе правительства гендиректор «Ростелекома» Михаил Осеевский, нехватка аэронавигационной системы создает угрозу национальной безопасности.
Обновлено вчера в 23:31
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Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал о своем участии в расследовании дела о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия

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Полицейские в Москве задержали 12 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере нелегальной миграции, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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Происшествия

На Украине упал военный самолет

В Харьковской области упал самолет Л-39 ВВС Украины, сообщает министерство обороны страны.
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Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.
Обновлено вчера в 08:33
Армия и оружие

Директор программы создания Ил-112В перешел в Роскосмос

Обновлено в 00:50
Происшествия

Четыре человека пострадали при стрельбе в Калифорнии

В результате стрельбы в торговом центре Tanforan в городе Сан-Бруно, штат Калифорния, пострадали четыре человека.
Обновлено вчера в 21:15
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Появились первые фотографии полного солнечного затмения

Опубликованы первые фотографии полного солнечного затмения. Соответствующие кадры предоставил фотобанк Reuters и AFP News Agency.
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Продажи автомобилей Geely на рынке РФ увеличились на 295%

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ЦБ хочет изменить правила переходов между НПФ

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«АвтоВАЗ» решил остановить производство из-за срыва поставок

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Китайские правоохранительные органы с января по май произвели задержание примерно 8,5 тыс. человек, подозреваемых в производстве и поставке на рынок широкого спектра поддельной пищевой продукции.
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Обновлено вчера в 13:01
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