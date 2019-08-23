Эпидемиологи провели масштабное исследование изменения популяции комаров на юге страны и выявили пугающую тенденцию: опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки — получили широкое распространение вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму.

с чего всё началось

Эпидемиологи выяснили, что жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы Чикунгунья, Зика и Денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus.

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