Здоровье
Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаровРоссийская газета 22:55
Эпидемиологи выяснили, что жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы Чикунгунья, Зика и Денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus.
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с чего всё началось
Эпидемиологи провели масштабное исследование изменения популяции комаров на юге страны и выявили пугающую тенденцию: опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки — получили широкое распространение вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму.Известия17:01
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