Здоровье

Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаровРоссийская газета 22:55

Эпидемиологи выяснили, что жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы Чикунгунья, Зика и Денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus.
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