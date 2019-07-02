Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на мясоИА 1-Line вчера в 23:43

Минфин собирается доначислить импортерам 4-7 миллиарда рублей налога за три пошлых года. Специалисты уверены, что дополнительное бремя станет причиной роста стоимости конечной продукции.
Читать в источнике
с чего всё началось

Не в корову корм: бизнес предупредил о риске подорожания мяса

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

«Известия»: Минфин России требует от импортеров доплатить НДС на кормовые добавки

ТАСС02:53

Пользователей соцсетей разозлил рост цен на мясо. «Мы его и так не едим!»

URA.Ru01:00

Цены на мясо могут подскочить на 10%

Газета.Ru03:08

В Национальной мясной ассоциации оценили сообщения о возможном росте цен на мясо

RT на русском07:40

Стало известно, на сколько может подорожать мясо

РЕН ТВ01:50

Мясо может подорожать на 10% из-за доначисления НДС на корма

РБКвчера в 18:11

Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%

Известиявчера в 19:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:46, Вашингтон
Происшествия

В Иркутской области в зоне паводка числятся пропавшими восемь человек

Обновлено в 22:34
Происшествия

Кокорин отправился на реабилитацию

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
Обновлено в 21:41
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Политика

Среди погибших подводников оказались два Героя России

В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России.
Обновлено в 13:47
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Авто

«АвтоВАЗ» остановит производство из-за срыва поставок

Обновлено в 16:01
Общество

В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.
Обновлено в 22:22
Политика

Иркутян возмутили логотипы «Единой России» на мешках с гумпомощью

Обновлено в 22:39
Политика

Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами

Отвечая на вопрос, как Канада будет идентифицировать жителей ДНР и ЛНР, которые получили российские паспорта по упрощенной процедуре, Фриланд заявила, что у Оттавы имеются такие возможности.
Обновлено в 17:48
Транспорт

Компании «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Чехию

Со 2 июля авиаперевозчики «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию.
Обновлено в 02:00
Игры

Дополнение The Delicious Last Course для Cuphead выйдет только в 2020 году

Создатели Cuphead впервые показали игровой процесс дополнения The Delicious Last Course, релиз которого изначально планировался на этот год, однако разработчики решили лишний раз не торопиться и перенесли выход DLC на 2020-й.
Обновлено в 12:11
Политика

Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено в 17:43
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска

Обновлено в 19:43
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено вчера в 12:40
Армия и оружие

Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек

По меньшей мере 40 человек погибли и 80 получили ранения в результате авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи, подтвердил РИА Новости представитель медицинской службы Малик аль-Мурсит.
Обновлено в 21:04
Экономика

Лишь четверть россиян контролируют свои расходы — НСПК

Национальная система платежных карт (НСПК) заказала компании MARC исследование для выяснения степени и способа контроля россиянами своих финансов.
Обновлено в 21:15
Общество

«Синтоловый качок» попросил денег на операцию для спасения рук

Обновлено в 20:13
Политика

Украина отозвала приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на досрочные выборы в Раду.
Обновлено в 10:43
Общество

За браконьерами в Хабаровском крае проследят спутники

Спутники позволят получить четкую картинку нарушений, увидеть даже регистрационные номера транспортных средств, а также получить координаты мест, где идет незаконная ловля.
Обновлено в 20:00
Общество

Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии

Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии.
Обновлено в 21:17
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу

Обновлено в 22:22
Общество

Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян

По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено вчера в 12:10
Футбол

Тони Кроос: «В Испании на одной неделе можно быть героем, а на следующей – полным идиотом»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал свое отношение к критике.
Обновлено в 16:12
Происшествия

Врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следствие предъявило обвинения в организации убийства ребенка бывшему главному врачу калининградского родильного дома № 4 Еленой Белой и в совершении умышленного убийства реаниматологу-анестезиологу этого роддома Элине Сушкевич.
Обновлено 30 июня в 15:03
Хоккей

Панарин выбрал игровой номер в «Рейнджерс»

Обновлено в 16:12
Общество

Российский миллиардер на день рождения арендовал «Форт Боярд»

Обновлено в 14:39
Армия и оружие

Пушилин обратился к военным ДНР в связи с обострением в Донбассе

Глава ДНР Денис Пушилин на совещании обратился к силовикам республики с просьбой разработать механизмы, которые позволят обеспечить безопасность граждан и военных в условиях обострения на линии соприкосновения.
Обновлено в 14:24
Происшествия

Житель Кузбасса пытался задушить полицейского в магазине Саратова

В одном из магазинов Саратова приезжий кузбассовец совершил нападение на сотрудника правоохранительных органов и пытался его задушить.
Обновлено в 13:05
Здоровье

Ученые назвали опасные пищевые привычки, которые сокращают жизнь

Ученые составили список из 15 факторов, которые увеличивают риск преждевременной смерти.
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес

Селена Гомес показала фигуру в бикини на мексиканском пляже

Селена Гомес держится вдали от драмы, развернувшейся между ее подругой Тейлор Свифт и бывшим бойфрендом Джастином Бибером: певица не дает комментариев относительно скандала.
Обновлено в 09:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное