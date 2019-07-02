Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на мясоИА 1-Line вчера в 23:43

Минфин собирается доначислить импортерам 4-7 миллиарда рублей налога за три пошлых года. Специалисты уверены, что дополнительное бремя станет причиной роста стоимости конечной продукции.
Читать в источнике
с чего всё началось

Не в корову корм: бизнес предупредил о риске подорожания мяса

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

Стало известно, на сколько может подорожать мясо

РЕН ТВ01:50

Пользователей соцсетей разозлил рост цен на мясо. «Мы его и так не едим!»

URA.Ru01:00

Цены на мясо могут подскочить на 10%

Газета.Ru03:08

«Известия»: Минфин России требует от импортеров доплатить НДС на кормовые добавки

ТАСС02:53

В Национальной мясной ассоциации оценили сообщения о возможном росте цен на мясо

RT на русском07:40

Мясо может подорожать на 10% из-за доначисления НДС на корма

РБКвчера в 18:11

Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%

Известиявчера в 19:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:08, Вашингтон
Политика

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью моряков-подводников

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи гибелью 14 моряков-подводников в результате ЧП на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Обновлено в 13:51
Происшествия

Россия сообщила Норвегии о взрыве на подлодке

Обновлено в 14:46
Происшествия

Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне

Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41
Футбол

«Тоттенхэм» оформил самый дорогой трансфер в истории клуба

По информации Sky Sports, «шпоры» заплатили за хавбека 65 миллионов фунтов стерлингов. Данная сумма стала рекордной в истории клуба.
Обновлено в 12:52
Политика

Киев дал согласие на обмен пленных в Донбассе

Олифер отметила, что Киев предлагает ускорить обмен «пошаговым выполнением формулы».
Обновлено в 14:13
Политика

Трамп выведет танки на улицы Вашингтона в День независимости

На улицы Вашингтона в День независимости выведут танки. Об этом сказал президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес

Успенская заступилась за Пугачеву в авто на перроне

Обновлено в 14:20
Авто

Обновленный BMW X6 показали до премьеры

Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

В Кузбассе осудили опекунов, замучивших до смерти детей

Мысковский городской суд Кемеровской области вынес приговор супругам, истязавшим и убившим двух приемных сыновей.
Обновлено в 06:08
Авто

Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Политика

Зеленский повторно попросил Раду уволить Луценко и Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский повторно попросил Верховную раду рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и главы МИД Павла Климкина.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Выживших моряков с подводной лодки доставили в госпиталь Североморска

Обновлено в 11:47
Общество

В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске

Обновлено в 05:56
Происшествия

Жители Севастополя несут цветы к стеле Мурманска

Люди несут цветы к стеле «Мурманск» на аллее городов-героев, сообщается на сайте правительства Севастополя.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
Авто

Koenigsegg возмутила слишком низкая оценка уникального One:1

Шведская компания Koenigsegg обвинила аукционный дом Bonhams в заниженной оценке стоимости купе One:1, выпущенного тиражом в шесть экземпляров (+1 прототип).
Обновлено в 06:58
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Тело пропавшей на озере Комо швейцарской футболистки найдено

Обновлено в 12:27
Футбол

Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»

Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 08:50
Политика

Харьковских депутатов «повесили» у здания горсовета

Националисты установили виселицы у здания горсовета Харькова и повесили на них чучела местных депутатов.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие

Глава ДНР заявил об усилении обстрелов в Донбассе при Зеленском

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об усилении интенсивности обстрелов Донбасса после вступления Владимира Зеленского в должность украинского президента.
Обновлено в 14:16
Политика

В Крыму назвали слова о силовом возвращении полуострова Украине фарсом

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал фарсом слова бывшего представителя президента Украины Бориса Бабина о силовом сценарии возвращения полуострова под юрисдикцию Киева.
Обновлено в 06:30
Политика

Анонсированы новые протесты на Майдане

Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 12:25
Экономика

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Армия и оружие

Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке

Съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел со стороны ВСУ в поселке Александровка на западе Донецка.
Обновлено в 08:10
Гаджеты

Samsung снова захватил лидерство на рынке смартфонов в России

Южнокорейский производитель по итогам первого полугодия вернул себе прочные лидерские позиции на рынке смартфонов в РФ.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов

В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.
Обновлено в 11:36
Футбол

«Зенит» отозвал Полоза из «Ростова»

Как сообщает официальный аккаунт «Ростова» в Twitter, форвард Дмитрий Полоз возвращается из расположения команды в состав санкт-петербургского «Зенита».
Обновлено в 13:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное