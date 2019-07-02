Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на мясоИА 1-Line вчера в 23:43
Минфин собирается доначислить импортерам 4-7 миллиарда рублей налога за три пошлых года. Специалисты уверены, что дополнительное бремя станет причиной роста стоимости конечной продукции.
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с чего всё началось
Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.Известиявчера в 17:02
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:08, Вашингтон
Политика
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью моряков-подводников
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи гибелью 14 моряков-подводников в результате ЧП на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Россия сообщила Норвегии о взрыве на подлодке
Обновлено в 14:46
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне
Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41
Футбол
«Тоттенхэм» оформил самый дорогой трансфер в истории клуба
По информации Sky Sports, «шпоры» заплатили за хавбека 65 миллионов фунтов стерлингов. Данная сумма стала рекордной в истории клуба.
Обновлено в 12:52
Политика
Киев дал согласие на обмен пленных в Донбассе
Олифер отметила, что Киев предлагает ускорить обмен «пошаговым выполнением формулы».
Обновлено в 14:13
Политика
Трамп выведет танки на улицы Вашингтона в День независимости
На улицы Вашингтона в День независимости выведут танки. Об этом сказал президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес
Успенская заступилась за Пугачеву в авто на перроне
Обновлено в 14:20
Авто
Обновленный BMW X6 показали до премьеры
Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
В Кузбассе осудили опекунов, замучивших до смерти детей
Мысковский городской суд Кемеровской области вынес приговор супругам, истязавшим и убившим двух приемных сыновей.
Обновлено в 06:08
Авто
Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Политика
Зеленский повторно попросил Раду уволить Луценко и Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский повторно попросил Верховную раду рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и главы МИД Павла Климкина.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Жители Севастополя несут цветы к стеле Мурманска
Люди несут цветы к стеле «Мурманск» на аллее городов-героев, сообщается на сайте правительства Севастополя.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Авто
Koenigsegg возмутила слишком низкая оценка уникального One:1
Шведская компания Koenigsegg обвинила аукционный дом Bonhams в заниженной оценке стоимости купе One:1, выпущенного тиражом в шесть экземпляров (+1 прототип).
Обновлено в 06:58
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 08:50
Политика
Харьковских депутатов «повесили» у здания горсовета
Националисты установили виселицы у здания горсовета Харькова и повесили на них чучела местных депутатов.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
Глава ДНР заявил об усилении обстрелов в Донбассе при Зеленском
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об усилении интенсивности обстрелов Донбасса после вступления Владимира Зеленского в должность украинского президента.
Обновлено в 14:16
Политика
В Крыму назвали слова о силовом возвращении полуострова Украине фарсом
Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал фарсом слова бывшего представителя президента Украины Бориса Бабина о силовом сценарии возвращения полуострова под юрисдикцию Киева.
Обновлено в 06:30
Политика
Анонсированы новые протесты на Майдане
Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 12:25
Экономика
ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»
Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Армия и оружие
Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке
Съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел со стороны ВСУ в поселке Александровка на западе Донецка.
Обновлено в 08:10
Гаджеты
Samsung снова захватил лидерство на рынке смартфонов в России
Южнокорейский производитель по итогам первого полугодия вернул себе прочные лидерские позиции на рынке смартфонов в РФ.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов
В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.
Обновлено в 11:36
Футбол
«Зенит» отозвал Полоза из «Ростова»
Как сообщает официальный аккаунт «Ростова» в Twitter, форвард Дмитрий Полоз возвращается из расположения команды в состав санкт-петербургского «Зенита».
Обновлено в 13:21