Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.

с чего всё началось

Бизнес предупредил о возможном росте цен на мясо. Из-за решения Минфина РФ доначислить импортерам налог оно может подорожать минимум на 10%. Причиной стали разночтения постановления правительства от 2004 года.

В России мясо может подорожать на 10%

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