Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на мясоИА 1-Line вчера в 23:43

Минфин собирается доначислить импортерам 4-7 миллиарда рублей налога за три пошлых года. Специалисты уверены, что дополнительное бремя станет причиной роста стоимости конечной продукции.
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Не в корову корм: бизнес предупредил о риске подорожания мяса

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

В Национальной мясной ассоциации оценили сообщения о возможном росте цен на мясо

RT на русском07:40

Стало известно, на сколько может подорожать мясо

РЕН ТВ01:50

Цены на мясо могут подскочить на 10%

Газета.Ru03:08

«Известия»: Минфин России требует от импортеров доплатить НДС на кормовые добавки

ТАСС02:53

Пользователей соцсетей разозлил рост цен на мясо. «Мы его и так не едим!»

URA.Ru01:00

Мясо может подорожать на 10% из-за доначисления НДС на корма

РБКвчера в 18:11

Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%

Известиявчера в 19:09
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:25, Вашингтон
Происшествия

Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов близ Триполи стали 40 человек

Обновлено в 20:17
Авто

Опубликовано первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП

По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке

Обновлено в 09:34
Политика

На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария

Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес

РЖД провели беседу с сотрудниками вокзала после инцидента с Пугачевой

Обновлено в 17:27
Политика

Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение осенью инвестиционного форума по восстановлению Донбасса в Мариуполе.
Обновлено в 17:34
Происшествия

Мощный взрыв прогремел в столице Туниса

Обновлено в 19:00
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:16
Наука

Физики сделали МРТ отдельным атомам

Ученые исследовали рекордно малый объект при помощи магнитно-резонансной томографии — им удалось определить магнитные свойства отдельных атомов.
Обновлено в 12:30
Экономика

Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний

На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Экономика

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Армия и оружие

В России реформируют систему ПВО

Цель новых полков заключается в защите стратегически важных военных объектов, а также усиление действующих на данный момент систем противовоздушной обороны.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес

Селена Гомес показала фигуру в бикини на мексиканском пляже

Селена Гомес держится вдали от драмы, развернувшейся между ее подругой Тейлор Свифт и бывшим бойфрендом Джастином Бибером: певица не дает комментариев относительно скандала.
Обновлено в 09:59
Общество

Россиянка с отрубленными мужем руками снялась в откровенной фотосессии

Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил топором кисти рук, спустя полгода после трагедии решилась на откровенную фотосессию с бионическим протезом.
Обновлено в 13:03
Политика

Объявлены четверо претендентов на пост главы Европарламента

Четыре кандидата из Германии, Испании, Италии и Чехии претендуют на пост председателя Европарламента (ЕП).
Обновлено в 19:23
Общество

Российский миллиардер арендовал «Форт Боярд» для празднования юбилея

Обновлено в 12:58
Политика

Власти США начнут печатать бланки для переписи без графы «гражданство»

Администрация США начнет печатать бланки опросов к предстоящей в апреле 2020 года переписи населения без графы «гражданство».
Обновлено в 19:16
Здоровье

Диетолог назвал минимальную порцию мультизернового хлеба для здоровья

Мультизерновой хлеб считается намного полезней для организма человека, чем обычный.
Обновлено в 13:59
Спорт

WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.
Обновлено в 12:28
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

Учебный самолет Л-39 разбился под Харьковом

Обновлено в 15:10
Общество

Открылся новый салон «Сахалин-Оптик»

Две недели назад одна из ведущих компаний Сахалинской области в области реализации средств коррекции зрения "Сахалин-Оптик" открыла салон по продаже очковой и контактной оптики.
Обновлено в 18:05
Происшествия

В Хабаровске двое детей травмировались на карусели

Проводится проверка Хабаровск, 2 июля. В Хабаровске два ребенка получили травмы, катаясь на карусели.
Обновлено в 14:16
Политика

Украина и Канада договорились о поставках оружия

Обновлено в 19:29
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Происшествия

В саратовском магазине посетитель пытался задушить полицейского

В Саратове житель Кемеровской области подозревается в нападении на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.
Обновлено в 08:52
Наука

Подсветка предшественников нейронов помогла мышам восстановиться после инсульта

Обновлено в 09:35
Игры

Подписчики PS Plus получат Detroit: Become Human вместо PES 2019

Вместо анонсированного футбольного симулятора PES 2019 игроки могут получить интерактивную «Detroit: Стать человеком».
Обновлено в 08:40
Футбол

Агуэро с первых минут начнет матч с Бразилией

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подтвердил, что нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро с первых минут сыграет против Бразилии в матче 1/2 финала Кубка Америки-2019.
Обновлено вчера в 21:11
Армия и оружие

Пушилин обратился к военным ДНР в связи с обострением в Донбассе

Глава ДНР Денис Пушилин на совещании обратился к силовикам республики с просьбой разработать механизмы, которые позволят обеспечить безопасность граждан и военных в условиях обострения на линии соприкосновения.
Обновлено в 14:24
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