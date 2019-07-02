Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на мясоИА 1-Line вчера в 23:43

Минфин собирается доначислить импортерам 4-7 миллиарда рублей налога за три пошлых года. Специалисты уверены, что дополнительное бремя станет причиной роста стоимости конечной продукции.
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Не в корову корм: бизнес предупредил о риске подорожания мяса

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

В Национальной мясной ассоциации оценили сообщения о возможном росте цен на мясо

RT на русском07:40

Пользователей соцсетей разозлил рост цен на мясо. «Мы его и так не едим!»

URA.Ru01:00

«Известия»: Минфин России требует от импортеров доплатить НДС на кормовые добавки

ТАСС02:53

Цены на мясо могут подскочить на 10%

Газета.Ru03:08

Стало известно, на сколько может подорожать мясо

РЕН ТВ01:50

Мясо может подорожать на 10% из-за доначисления НДС на корма

РБКвчера в 18:11

Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%

Известиявчера в 19:09
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Происшествия

7 человек погибли в результате наводнения в Иркутской области

Обновлено вчера в 05:55
Армия и оружие

В России завершён эскизный проект палубного вертолёта «Минога»

Холдинг "Вертолёты России" завершил эскизно-техническое проектирование нового палубного вертолёта "Минога", сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:37
Происшествия

В Ленобласти вблизи озера обнаружили химическое вещество

Обновлено в 12:16
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке

Обновлено в 09:34
Общество

На каждого россиянина пришлось по одному нарушению ПДД в 2018 году

Буксман подчеркнул, что прокурорами отменялось решение о прекращении уголовного дела о нарушении ПДД в каждом пятом случае.
Обновлено в 09:45
Кино

Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети

Обновлено вчера в 22:38
Гаджеты

Xiaomi представила новый смартфон CC9

Обновлено в 13:52
Футбол

Трагедия Месси: Бразилия уничтожает Аргентину. LIVE

Бразилия обыгрывает Аргентину (1:0) и ведет в счете вполне заслуженно: пентакампеоны были гораздо активнее, креативнее и напористее в эти 45 минут.
Обновлено в 20:33
Политика

Фанаты упрекнули Катамадзе во лжи о концертах, оплаченных властями РФ

Российские поклонники грузинской певицы Нино Катамадзе упрекнули ее в том, что ее заявление в соцсетях о неучастии в концертах, оплаченных властями РФ, является обманом.
Обновлено в 20:51
Транспорт

«Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает осуществление рейсов в Чехию из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга со 2 июля из-за аннулирования выданных ранее разрешений, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:43
Футбол

Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России.
Обновлено в 10:47
Общество

Назван российский город с самым высоким ростом зарплат

Самые низкие доходы зафиксированы в Тольятти, где средняя зарплата составляет 29,2 тысячи рублей, незначительно больше платят в Волгограде, Ульяновске, Барнауле и Ижевске.
Обновлено в 21:02
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
Футбол

«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»

Обновлено в 09:06
Армия и оружие

Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек

Обновлено в 21:04
Наука

Создан браслет, помогающий контролировать эмоции

Браслет, контролирующий эмоции / © Paul Turner, Lancaster University Во время испытаний добровольцы носили браслеты на протяжении 8-16 часов: они играли, общались с другими людьми, работали, смеялись, отдыхали, смотрели фильмы, испытывали страх, удивление — в общем, весь спектр эмоций, присутствующих в повседневной жизни.
Обновлено 30 июня в 05:59
Политика

На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария

Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Политика

Глава МИД Канады начала речь перед Зеленским с цитаты Путина

Глава канадского МИДа Христя Фриланд начала выступление на конференции по Украине, где присутствует украинский президент Владимир Зеленский, с цитаты российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:06
Общество

Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб

Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено в 04:59
Политика

Сотрудники «Ильюшина» перейдут в новое конструкторское бюро

Молодые специалисты Роскосмоса и опытные сотрудники, массово уволившиеся из авиакомплекса «Ильюшин», составят основу трудового коллектива нового КБ.
Обновлено в 21:29
Общество

Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии

Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии.
Обновлено в 21:17
Политика

Путин предложил смягчить наказания по экономическим преступлениям

В ходе прямой линии, состоявшейся 20 июня 2019, Путин уже комментировал предложение о смягчении наказаний за экономические преступления, одобрив в качестве одной из мер наказания по соответствующим статьям залог и более широкое использования подписок о невыезде.
Обновлено в 10:41
Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные расстреляли мужчину

В Екатеринбурге на территории жилого района Уралмаш погиб мужчина, при котором была сумка с деньгами. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 09:56
Хоккей

Панарин выбрал игровой номер в «Рейнджерс»

Обновлено в 16:12
Общество

Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян

По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено вчера в 12:10
Теннис

Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено в 13:04
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:26
Энергетика

Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний

Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний Резкий рост цен на рынке электроэнергии в этом году вызвал подозрения у крупных потребителей.
Обновлено в 18:18
Политика

Иркутяне обвинили «Единую Россию» в пиаре с гуманитарной помощью

Обновлено в 05:16
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