Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.

с чего всё началось

Минфин собирается доначислить импортерам 4-7 миллиарда рублей налога за три пошлых года. Специалисты уверены, что дополнительное бремя станет причиной роста стоимости конечной продукции.

Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо

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