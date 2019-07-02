Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на мясоИА 1-Line вчера в 23:43
Минфин собирается доначислить импортерам 4-7 миллиарда рублей налога за три пошлых года. Специалисты уверены, что дополнительное бремя станет причиной роста стоимости конечной продукции.
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с чего всё началось
Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.Известиявчера в 17:02
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:01, Вашингтон
Происшествия
7 человек погибли в результате наводнения в Иркутской области
Обновлено вчера в 05:55
Армия и оружие
В России завершён эскизный проект палубного вертолёта «Минога»
Холдинг "Вертолёты России" завершил эскизно-техническое проектирование нового палубного вертолёта "Минога", сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:37
Происшествия
В Ленобласти вблизи озера обнаружили химическое вещество
Обновлено в 12:16
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке
Обновлено в 09:34
Общество
На каждого россиянина пришлось по одному нарушению ПДД в 2018 году
Буксман подчеркнул, что прокурорами отменялось решение о прекращении уголовного дела о нарушении ПДД в каждом пятом случае.
Обновлено в 09:45
Кино
Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети
Обновлено вчера в 22:38
Гаджеты
Xiaomi представила новый смартфон CC9
Обновлено в 13:52
Футбол
Трагедия Месси: Бразилия уничтожает Аргентину. LIVE
Бразилия обыгрывает Аргентину (1:0) и ведет в счете вполне заслуженно: пентакампеоны были гораздо активнее, креативнее и напористее в эти 45 минут.
Обновлено в 20:33
Политика
Фанаты упрекнули Катамадзе во лжи о концертах, оплаченных властями РФ
Российские поклонники грузинской певицы Нино Катамадзе упрекнули ее в том, что ее заявление в соцсетях о неучастии в концертах, оплаченных властями РФ, является обманом.
Обновлено в 20:51
Транспорт
«Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию
Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает осуществление рейсов в Чехию из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга со 2 июля из-за аннулирования выданных ранее разрешений, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:43
Футбол
Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России
Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России.
Обновлено в 10:47
Общество
Назван российский город с самым высоким ростом зарплат
Самые низкие доходы зафиксированы в Тольятти, где средняя зарплата составляет 29,2 тысячи рублей, незначительно больше платят в Волгограде, Ульяновске, Барнауле и Ижевске.
Обновлено в 21:02
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Наука
Создан браслет, помогающий контролировать эмоции
Браслет, контролирующий эмоции / © Paul Turner, Lancaster University Во время испытаний добровольцы носили браслеты на протяжении 8-16 часов: они играли, общались с другими людьми, работали, смеялись, отдыхали, смотрели фильмы, испытывали страх, удивление — в общем, весь спектр эмоций, присутствующих в повседневной жизни.
Обновлено 30 июня в 05:59
Политика
На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария
Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Политика
Глава МИД Канады начала речь перед Зеленским с цитаты Путина
Глава канадского МИДа Христя Фриланд начала выступление на конференции по Украине, где присутствует украинский президент Владимир Зеленский, с цитаты российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:06
Общество
Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб
Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено в 04:59
Политика
Сотрудники «Ильюшина» перейдут в новое конструкторское бюро
Молодые специалисты Роскосмоса и опытные сотрудники, массово уволившиеся из авиакомплекса «Ильюшин», составят основу трудового коллектива нового КБ.
Обновлено в 21:29
Общество
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии.
Обновлено в 21:17
Политика
Путин предложил смягчить наказания по экономическим преступлениям
В ходе прямой линии, состоявшейся 20 июня 2019, Путин уже комментировал предложение о смягчении наказаний за экономические преступления, одобрив в качестве одной из мер наказания по соответствующим статьям залог и более широкое использования подписок о невыезде.
Обновлено в 10:41
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные расстреляли мужчину
В Екатеринбурге на территории жилого района Уралмаш погиб мужчина, при котором была сумка с деньгами. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 09:56
Хоккей
Панарин выбрал игровой номер в «Рейнджерс»
Обновлено в 16:12
Общество
Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян
По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено вчера в 12:10
Теннис
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено в 13:04
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:26
Энергетика
Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний
Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний Резкий рост цен на рынке электроэнергии в этом году вызвал подозрения у крупных потребителей.
Обновлено в 18:18