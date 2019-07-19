Экономика

Россиян предупредили о сильном подорожании красной икрыДавыдов.Индекс 20 июля в 08:17

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев предупредил о росте цен на красную рыбу и икру на 25-30 процентов в 2019 году, сообщают «Известия».
Читать в источнике
Обсудить24

Подробнее о событии

Красная икра подорожает в России

Газета.Ruвчера в 08:30

Россиян предупредили о сильном подорожании красной икры

Lenta.ru20 июля в 05:28

Эксперты допустили рост цен на красную икру и рыбу на 30%

РБК20 июля в 08:02

Красная икра подорожает на треть

News.ru20 июля в 06:56

В России подорожает главный деликатес

URA.Ru20 июля в 11:30

«Кусок власти» из Китая

Новые Ведомости19 июля в 07:57

Красная рыба и икра вырастут в цене на 25−30%

Евразия Daily18 июля в 17:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон

Красная икра по цене станет золотой

Вести.UZ20 июля в 11:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
Технологии

На широкое внедрение технологии 5G в Европе и России уйдет 10 лет

Технология высокоскоростной сотовой связи 5G получит широкое распространение в Европе, в том числе в России, не менее чем через 10 лет, пишут "Известия" со ссылкой на прогноз аналитиков Deloitte.
Обновлено вчера в 17:27
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия

Турист погиб под лавиной в Горном Алтае

Обновлено вчера в 06:17
Политика

Партия Зеленского набирает почти 42% голосов на выборах в Раду

Обновлено вчера в 22:04
Футбол

«Зенит» победил «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты «Зенита» обыграли «Сочи» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 16:44
Кино

Marvel анонсировала новую фазу киновселенной

Студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Обновлено вчера в 12:15
ЖКХ

В Нью-Йорке почти 33 тысячи человек остались без электричества

Почти 33 тысячи потребителей временно остались без электричества в Нью-Йорке, сообщила энергетическая компания Con Edison.
Обновлено вчера в 22:20
Футбол

РФС прокомментировал драку ОМОНа с фанатами в Ростове-на-Дону

Инцидент произошел после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Ростовом".
Обновлено 20 июля в 19:48
Политика

Что станет могилой Зеленского, рассказали на Украине

Бывший украинский дипломат Олег Волошин рассказал, что станет могилой политической силы президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 22:29
Общество

В России ужесточат правила провоза багажа через границу

В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:20
Гаджеты

Умная колонка LG

Первая "умная" колонка от LG с голосовым помощником Алиса от Яндекс поступила в продажу в России.
Обновлено вчера в 09:50
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено вчера в 12:25
Политика

Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными

Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия

В Приамурье ливни размыли автомобильные дороги к трем поселкам

Ливни в Амурской области размыли несколько участков местных дорог, из-за чего нарушено автомобильное сообщение с тремя поселками в Зейском районе, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено вчера в 20:58
Общество

Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России

Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено вчера в 11:38
Футбол

Агент Бэйла раскритиковал главного тренера «Реала» Зидана

Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла, раскритиковал главного тренера команды Зинедина Зидана за слова о своём клиенте.
Обновлено вчера в 08:03
Политика

Зеленский намерен сменить Луценко после выборов в Раду

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что после парламентских выборов он намерен сменить генпрокурора страны Юрия Луценко.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия

В Британии чайка похитила чихуахуа

Обновлено вчера в 19:46
Авто

Первый в мире спорткар, который работает на солёной воде

Сам заряд равномерно распределяется между четырьмя двигателями автомобиля.
Обновлено вчера в 14:51
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено 20 июля в 13:32
Игры

Assassin’s Creed Odyssey и Rainbow Six Siege помогли превысить прогноз прибыли Ubisoft за первый квартал 2019–2020 года

Отличилась и Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (поступила в продажу 1 декабря 2015 года), которая в первом квартале 2019–2020 финансового года лучше привлекала игроков, чем в аналогичный период прошлого года.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия

В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра

Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром.
Обновлено вчера в 22:24
Армия и оружие

В Германии назвали БМП «Пума» крупнейшей ошибкой бундесвера

Обновлено вчера в 03:31
Игры

В Star Citizen появилась система правопорядка

Разработчики Star Citizen представили изменения в игре с выходом патча 3.6. В игре появилась система правопорядка.
Обновлено вчера в 11:56
Политика

Украина прекратит выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Власти Украины отреагируют на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой

Беременная женщина погибла, два человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Иркутской области, виновен предположительно пьяный водитель скорой, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 22:39
Технологии

«Если ваша рука постоянно тянется к смартфону, вы уже в группе риска»

Антонина Есакова, научный сотрудник отделения молекулярных и генетических факторов зависимости Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения города Москвы, рассказала «Известиям» о том, какие угрозы таят в себе социальные сети и смартфоны, как транснациональные корпорации губят здоровье покупателей своей продукции и существуют ли в природе «легкие» наркотики.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Болтон заявил об исходящей от Ирана угрозе для Западного полушария

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Иран в поддержке президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что, по его словам, угрожает Западному полушарию.
Обновлено вчера в 23:45
Политика

Зеленский показал убитое состояние крейсера «Украина»

Обновлено вчера в 05:55
Главное