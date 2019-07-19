Экономика
Россиян предупредили о сильном подорожании красной икрыДавыдов.Индекс вчера в 08:17
Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев предупредил о росте цен на красную рыбу и икру на 25-30 процентов в 2019 году, сообщают «Известия».
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 19:17, Вашингтон
Космос
ОАЭ отправят в космос семена финиковой пальмы
24 июля Объединенные Арабские Эмираты отправят в космос семена финиковой пальмы – на ракете Falcon 9, стартующей с мыса Канаверал в США.
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Футбол
Дзюба: мог оформить хет-трик из ассистов, но мои «мазилы» промахнулись
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба высказался о победе над "Сочи" в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 18:18
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Футбол
«Рубин» в меньшинстве победил «Динамо»
В матче второго тура чемпионата России московское «Динамо» дома с минимальным счётом проиграло казанскому «Рубину».
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Общество
Зампред правительства Сахалина уволен за драку в кафе
Обновлено в 10:49
Происшествия
Слезоточивый газ распылили на избирательном участке на Украине
В Запорожье неизвестные распылили слезоточивый газ на избирательном участке. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 18:06
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная принца Гарри пригласила Кейт Миддлтон на свадьбу
Британская певица Элли Голдинг, являющаяся бывшей возлюбленной принца Гарри, выходит замуж за 26-летнего арт-дилера Каспара Джоплинга.
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Политика
Медведчук допустил отсутствие коалиции в новом составе Рады
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук допускает, что партии президента Украины "Слуга народа" не потребуется коалиция, чтобы иметь большинство в Верховной раде.
Обновлено в 16:42
Экономика
Минфин предлагает новый способ поддержки самозанятых
Несколько самозанятых пожаловались в апреле первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, что на них не распространяются преференции, которыми пользуются малые и средние предприниматели в закупках госкомпаний.
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Политика
Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".
Обновлено в 11:33
Политика
Названы кандидаты на пост премьера Украины
Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:35
Политика
Рабинович заявил о готовности купить у Коломойского телеканал «1+1»
Сооснователь украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что готов купить у олигарха Игоря Коломойского телеканал "1+1".
Обновлено в 17:29
Здоровье
Число заболевших корью на Украине утроится к концу 2019 года
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко – прогнозирует, что число жителей Украины, заболевших корью, увеличится к концу года в три раза с нынешнего показателя в 56 тыс. человек.
Обновлено в 12:09
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Политика
Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Экономика
Американский ритейл уходит в онлайн
Последняя становится все более популярной у американского населения — еще в феврале Министерство торговли США объявило, что онлайн-продажи в стране впервые в истории обогнали по объему выручки продажи в физических магазинах.
Обновлено в 09:04
Технологии
«Если ваша рука постоянно тянется к смартфону, вы уже в группе риска»
Антонина Есакова, научный сотрудник отделения молекулярных и генетических факторов зависимости Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения города Москвы, рассказала «Известиям» о том, какие угрозы таят в себе социальные сети и смартфоны, как транснациональные корпорации губят здоровье покупателей своей продукции и существуют ли в природе «легкие» наркотики.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Восемь человек пострадали от удара молнии в США
Молния ударила в лодку в Галфпорте, штат Флорида. В результате инцидента пострадали восемь человек.
Обновлено в 14:46
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Экономика
Трансстройбанк получил лицензию на осуществление депозитарной деятельности
Трансстройбанк в соответствии с решением Банка России от 3 июля 2019 года получил лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.
Обновлено в 17:00
Политика
Замглавы МИД РФ Рябков встретился с президентом Венесуэлы
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков провел встречу с главой Венесуэлы Николасом Мадуро.
Обновлено вчера в 19:53
Наука
Создана библиотека изображений, недоступных для искусственного интеллекта
Обновлено 19 июля в 02:59
Политика
Вакарчук выдвинул условия коалиции в Верховной раде
Лидер партии «Голос», фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук готов к коалиции с другими силами, которые проходят в Верховную раду.
Обновлено в 18:40
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Путешествия
Авиакомпания «Победа» запустила собственного туроператора
Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с 22 июля запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети.
Обновлено в 18:52
Технологии
Клавиатура Input Club Keystone учитывает глубину нажатия клавиш
В переключателях установлены датчики на эффекте Холла, что позволяет анализировать глубину нажатия клавиш.
Обновлено в 02:36
Кино
В Китае показали фильм по опере «А зори здесь тихие»
Обновлено в 09:11
Политика
Парламентские выборы завершаются на территории Украины
По сравнению с прошлыми выборами, в 2014 году, нынешние прошли при низкой явке.
Обновлено в 13:00