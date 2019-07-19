Экономика

Россиян предупредили о сильном подорожании красной икрыДавыдов.Индекс вчера в 08:17

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев предупредил о росте цен на красную рыбу и икру на 25-30 процентов в 2019 году, сообщают «Известия».
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