Экономика
Красная икра подорожает на третьNews.ru 20 июля в 06:56
Стоимость красной рыбы и икры в ближайшее время заметно увеличится. Об этом предупредил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
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Политика
Партия Зеленского набирает более 42% на выборах в Раду
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
Израиль получил секретные коды от российских С-300
Как следует из информации представленной российским изданием «Свободная пресса», Израиль получил секретную информацию о российских системах ПВО С-300, включая и те, которые ранее были поставлены в Сирию, и может отключать их в любое время.
Обновлено 20 июля в 21:05
Происшествия
В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
Беременная женщина погибла, два человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Иркутской области, виновен предположительно пьяный водитель скорой, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 22:39
Музыка
Metallica спела хит Цоя «Группа крови» на концерте в Лужниках
После старых хитов фанаты услышали культовую песню лидера группы «Кино» Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено в 00:15
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
Сотрудника МЧС задержали на совещании мэра Читы
Сотрудники ФСБ увели пожарного Ивана Пименова прямо во время планерки в мэрии Читы.
Обновлено в 00:03
Общество
Природные пожары: в Оренбуржье ещё в одном районе ввели режим ЧС
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия
У входа в Сингапурский пролив пираты напали на южнокорейский сухогруз
По его данным, семеро вооруженных пиратов на скоростном катере напали на сухогруз CK Bluebell водоизмещением 44 тысячи 132 тонн у входа в Сингапурский пролив.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:20
Общество
Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда
Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля.
Обновлено вчера в 23:52
Здоровье
Дым от пожаров в Восточной Сибири добрался до Новосибирска
Обновлено вчера в 07:45
Политика
Вакарчук ответил на предложение Зеленского
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партия «Слуга народа» готова обсуждать сотрудничество с партией «Голос».
Обновлено вчера в 13:52
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено 20 июля в 13:32
Гаджеты
Флагман Nokia 9 PureView подешевел до 500 евро
Например, в Великобритании ценник теперь составляет 500 евро, а вот в Германии этот же смартфон обойдется на 30 евро дороже.
Обновлено вчера в 11:20
Футбол
Футболисты «Зенита» победили «Сочи» в чемпионате России
Петербургский «Зенит» обыграл «Сочи» в матче второго тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Обновлено вчера в 17:26
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Новые нормы содержания животных установили для зоопарков России
Для животных, обитающих в зоопарках, определили нормы минимальной и максимальной жилплощади.
Обновлено вчера в 18:42
Музыка
В Тверской области проходит заключительный день фестиваля «Нашествие»
Вчера, 20 июля гости фестиваля увидели на экране Главной сцены запуск ракеты с космодрома «Байконур».
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Украина задумала помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Власти Украины отреагируют на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 22:16
Экономика
Медведев в Курской области проведет совещание о стимулировании экспорта сельхозпродукции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник посетит Курскую область, где проведет совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
В России 11 тыс. человек получают зарплату более 1 млн рублей в месяц
Более 775 тыс. человек получают зарплату меньше 11 тыс. 280 рублей в месяц.
Обновлено 19 июля в 04:35
Наука
Ученые назвали способ хорошо выспаться
Обновлено вчера в 23:10
Здоровье
«В свой день рождения я кричала от боли»: история танцовщицы из Екатеринбурга, которая победила рак
Обновлено в 00:00
Экономика
Мигранты не помогут: Россия теряет рабочие руки
Рабочих рук в России становится все меньше.
Обновлено вчера в 19:22
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено вчера в 09:02
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Повторный прокат помог «Мстителям: Финал» обогнать «Аватара» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых картин без учёта инфляции.
Обновлено вчера в 05:19
Экономика
Внедрение технологий блокчейн угрожает безопасности банков
Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами.
Обновлено вчера в 19:27
Политика
Медведчук допустил отсутствие коалиции в новой Раде
В свою очередь лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков, комментируя возможные коалиционные соглашения, заявил, что «слабо представляет коалицию» с партией «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 16:05
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
Платежная система Western Union установила лимит на заграничные переводы одним клиентом в одну страну.
Обновлено вчера в 23:36