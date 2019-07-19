Экономика

Красная икра подорожает на третьNews.ru 20 июля в 06:56

Стоимость красной рыбы и икры в ближайшее время заметно увеличится. Об этом предупредил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
Читать в источнике
Обсудить24

Подробнее о событии

Красная икра подорожает в России

Газета.Ruвчера в 08:30

Красная икра подорожает на треть

News.ru20 июля в 06:56

Эксперты допустили рост цен на красную икру и рыбу на 30%

РБК20 июля в 08:02

В России подорожает главный деликатес

URA.Ru20 июля в 11:30

Россиян предупредили о сильном подорожании красной икры

Lenta.ru20 июля в 05:28

«Кусок власти» из Китая

Новые Ведомости19 июля в 07:57

Красная рыба и икра вырастут в цене на 25−30%

Евразия Daily18 июля в 17:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 00:20, Ашберн

Красная икра по цене станет золотой

Вести.UZ20 июля в 11:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 00:20, Ашберн
Политика

Партия Зеленского набирает более 42% на выборах в Раду

Обновлено в 00:06
Армия и оружие

Израиль получил секретные коды от российских С-300

Как следует из информации представленной российским изданием «Свободная пресса», Израиль получил секретную информацию о российских системах ПВО С-300, включая и те, которые ранее были поставлены в Сирию, и может отключать их в любое время.
Обновлено 20 июля в 21:05
Происшествия

В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой

Беременная женщина погибла, два человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Иркутской области, виновен предположительно пьяный водитель скорой, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 22:39
Музыка

Metallica спела хит Цоя «Группа крови» на концерте в Лужниках

После старых хитов фанаты услышали культовую песню лидера группы «Кино» Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено в 00:15
Политика

Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова

Обновлено вчера в 11:13
Происшествия

Сотрудника МЧС задержали на совещании мэра Читы

Сотрудники ФСБ увели пожарного Ивана Пименова прямо во время планерки в мэрии Читы.
Обновлено в 00:03
Общество

Природные пожары: в Оренбуржье ещё в одном районе ввели режим ЧС

Обновлено вчера в 10:36
Происшествия

У входа в Сингапурский пролив пираты напали на южнокорейский сухогруз

По его данным, семеро вооруженных пиратов на скоростном катере напали на сухогруз CK Bluebell водоизмещением 44 тысячи 132 тонн у входа в Сингапурский пролив.
Обновлено вчера в 23:02
Общество

В России ужесточат правила провоза багажа через границу

В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:20
Общество

Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда

Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля.
Обновлено вчера в 23:52
Здоровье

Дым от пожаров в Восточной Сибири добрался до Новосибирска

Обновлено вчера в 07:45
Политика

Вакарчук ответил на предложение Зеленского

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партия «Слуга народа» готова обсуждать сотрудничество с партией «Голос».
Обновлено вчера в 13:52
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено 20 июля в 13:32
Гаджеты

Флагман Nokia 9 PureView подешевел до 500 евро

Например, в Великобритании ценник теперь составляет 500 евро, а вот в Германии этот же смартфон обойдется на 30 евро дороже.
Обновлено вчера в 11:20
Футбол

Футболисты «Зенита» победили «Сочи» в чемпионате России

Петербургский «Зенит» обыграл «Сочи» в матче второго тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Обновлено вчера в 17:26
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.
Обновлено вчера в 23:31
Общество

Новые нормы содержания животных установили для зоопарков России

Для животных, обитающих в зоопарках, определили нормы минимальной и максимальной жилплощади.
Обновлено вчера в 18:42
Музыка

В Тверской области проходит заключительный день фестиваля «Нашествие»

Вчера, 20 июля гости фестиваля увидели на экране Главной сцены запуск ракеты с космодрома «Байконур».
Обновлено вчера в 13:40
Политика

Украина задумала помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Власти Украины отреагируют на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 22:16
Экономика

Медведев в Курской области проведет совещание о стимулировании экспорта сельхозпродукции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник посетит Курскую область, где проведет совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции.
Обновлено вчера в 17:02
Общество

В России 11 тыс. человек получают зарплату более 1 млн рублей в месяц

Более 775 тыс. человек получают зарплату меньше 11 тыс. 280 рублей в месяц.
Обновлено 19 июля в 04:35
Наука

Ученые назвали способ хорошо выспаться

Обновлено вчера в 23:10
Здоровье

«В свой день рождения я кричала от боли»: история танцовщицы из Екатеринбурга, которая победила рак

Обновлено в 00:00
Экономика

Мигранты не помогут: Россия теряет рабочие руки

Рабочих рук в России становится все меньше.
Обновлено вчера в 19:22
Кино

Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено вчера в 09:02
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Кино

«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории

Повторный прокат помог «Мстителям: Финал» обогнать «Аватара» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых картин без учёта инфляции.
Обновлено вчера в 05:19
Экономика

Внедрение технологий блокчейн угрожает безопасности банков

Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами.
Обновлено вчера в 19:27
Политика

Медведчук допустил отсутствие коалиции в новой Раде

В свою очередь лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков, комментируя возможные коалиционные соглашения, заявил, что «слабо представляет коалицию» с партией «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 16:05
Экономика

Western Union ограничила сумму переводов за границу

Платежная система Western Union установила лимит на заграничные переводы одним клиентом в одну страну.
Обновлено вчера в 23:36
Главное