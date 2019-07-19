Стоимость красной рыбы и икры в ближайшее время заметно увеличится. Об этом предупредил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

Армия и оружие Израиль получил секретные коды от российских С-300 Как следует из информации представленной российским изданием «Свободная пресса», Израиль получил секретную информацию о российских системах ПВО С-300, включая и те, которые ранее были поставлены в Сирию, и может отключать их в любое время.

Происшествия В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой Беременная женщина погибла, два человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Иркутской области, виновен предположительно пьяный водитель скорой, сообщает региональный главк МВД.

Происшествия Сотрудника МЧС задержали на совещании мэра Читы Сотрудники ФСБ увели пожарного Ивана Пименова прямо во время планерки в мэрии Читы.

Происшествия У входа в Сингапурский пролив пираты напали на южнокорейский сухогруз По его данным, семеро вооруженных пиратов на скоростном катере напали на сухогруз CK Bluebell водоизмещением 44 тысячи 132 тонн у входа в Сингапурский пролив.

Общество В России ужесточат правила провоза багажа через границу В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".

Общество Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля.

Политика Вакарчук ответил на предложение Зеленского Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партия «Слуга народа» готова обсуждать сотрудничество с партией «Голос».

Футбол Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Гаджеты Флагман Nokia 9 PureView подешевел до 500 евро Например, в Великобритании ценник теперь составляет 500 евро, а вот в Германии этот же смартфон обойдется на 30 евро дороже.

Авто Названы самые угоняемые автомобили в России В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.

Общество Новые нормы содержания животных установили для зоопарков России Для животных, обитающих в зоопарках, определили нормы минимальной и максимальной жилплощади.

Музыка В Тверской области проходит заключительный день фестиваля «Нашествие» Вчера, 20 июля гости фестиваля увидели на экране Главной сцены запуск ракеты с космодрома «Байконур».

Политика Украина задумала помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса Власти Украины отреагируют на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Экономика Медведев в Курской области проведет совещание о стимулировании экспорта сельхозпродукции Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник посетит Курскую область, где проведет совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции.

Кино Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Кино «Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории Повторный прокат помог «Мстителям: Финал» обогнать «Аватара» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых картин без учёта инфляции.

Экономика Внедрение технологий блокчейн угрожает безопасности банков Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами.

Политика Медведчук допустил отсутствие коалиции в новой Раде В свою очередь лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков, комментируя возможные коалиционные соглашения, заявил, что «слабо представляет коалицию» с партией «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший президент Петр Порошенко.