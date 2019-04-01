Россиян предупредили о росте цен на сокиLenta.ru 02:27

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с чего всё началось

В Российском союзе производителей соков предупредили, что повышение налоговой нагрузки приведет к росту цен на соки и может стать причиной снижения объемов потребления и производства.

Россиян предупредили о росте цен на соки

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