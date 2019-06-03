Россиян предупредили о росте цен на сигаретыURA.Ru 05:50

Ранее письмо с инициативой введения сбора направил в Минприроды и Минздрав федеральный проект «Трезвая Россия». С учетом того что средняя стоимость пачки сигарет сейчас составляет около 105 рублей, новый налог сделает продукцию дороже почти на 5%, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

с чего всё началось

Предложение ввести экологический сбор для производителей сигарет может привести к росту цен на табачную продукцию и увеличению доли контрафакта, считают участники рынка, опрошенные «URA.RU».

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