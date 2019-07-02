Экономика
В России предупредили о росте цен на мясоГазета.Ru вчера в 22:50
В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
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с чего всё началось
Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.Известиявчера в 17:02
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В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.
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Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года.
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Transfermarkt: Кварацхелия продолжит карьеру в «Рубине»
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