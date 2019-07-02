Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.

с чего всё началось

Цены на мясо в России могут вырасти как минимум на 10 процентов. Об этом представители Национальной кормовой ассоциации рассказали «Известиям». Свинина, говядина и мясо птицы подорожают, если импортерам кормовых добавок придется доплатить НДС за последние три года.

Россиян предупредили о росте цен на мясо

Общество В московском метро наклеили силуэты хищных птиц на стекла вестибюлей Московский метрополитен наклеил силуэты орлов на витражные стекла наземных вестибюлей 21-й станции.

Общество Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.

Транспорт «Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии "Аэрофлот" отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как чешские власти аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.

Происшествия В Тулуне открыли движение автомобилей по мосту через реку Ия Движение легковых автомобилей по мосту через реку Ия в городе Тулуне Иркутской области, перекрытое в связи с паводком, восстановлено, сообщил председатель областного правительства Руслан Болотов.

Общество Роскачество проверило мультизерновой хлеб По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.

Общество Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права» Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.

Происшествия В Иркутской области выросло число жертв наводнения Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.

Политика Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.

Хоккей «Каролина» подписала контракт с Мразеком на 6,25 миллиона долларов "Каролина" объявила о подписании нового контракта с голкипером Петром Мразеком. Соглашение на 6,25 миллиона долларов рассчитано на 2 года.

Культура Хью Джекман устроился продавцом кофе Австралийский актер Хью Джекман провел в Бостоне акцию в поддержку фермеров, выращивающих кофе.

Авто Названы самые доступные автомобили на российском рынке Аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг самых доступных легковых автомобилей на основании исследования цен по всем маркам и моделям, представленным на российском рынке.

Происшествия В Кургане на Голубых озерах утонул мужчина Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Курганской области, 30 июня мужчина отдыхал на указанном пляже в компании своих знакомых.

Происшествия ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.

Хоккей Юбердо и Ватрано пошутили над Бобровским после перехода во «Флориду» Нападающий "Флориды" Фрэнк Ватрано подшутил над передачей своего 72-го номера новичку команды Сергею Бобровскому.

Политика Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда своих граждан Россия за последние десять лет удвоила количество стран, которые ее граждане могут посещать, не оформляя визы на въезд.

Политика Словакия рада, что к Совету Европы присоединилась Россия Председатель совета Словакия выразил свою радость о возвращении России в ПАСЕ, так как «без РФ нельзя решить многие серьёзные вопросы современности».

Гаджеты Японской марке Walkman исполнилось 40 лет Японская компания Sony выпустила свой премьерный плеер под маркой Walkman в 1979 году.

Экономика Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.