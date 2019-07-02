Экономика

Россиян предупредили о росте цен на мясоLenta.ru вчера в 21:55

Цены на мясо в России могут вырасти как минимум на 10 процентов. Об этом представители Национальной кормовой ассоциации рассказали «Известиям». Свинина, говядина и мясо птицы подорожают, если импортерам кормовых добавок придется доплатить НДС за последние три года.
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Не в корову корм: бизнес предупредил о риске подорожания мяса

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

Пользователей соцсетей разозлил рост цен на мясо. «Мы его и так не едим!»

URA.Ru01:00

Россиян предупредили о возможном подорожании мяса

News.ruвчера в 19:08

СМИ не исключили роста цен на мясную продукцию в России

RT на русскомвчера в 21:09

«Известия»: Минсельхоз предупредил о возможном росте цен на мясо

ТАССвчера в 20:38

«Известия» сообщили об угрозе роста цен на мясо

РИА Новостивчера в 23:42

Мясо может подорожать на 10% из-за доначисления НДС на корма

РБКвчера в 18:11

Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%

Известиявчера в 19:09
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Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

"Аэрофлот" отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как чешские власти аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Политика

Кравчук призвал власти Украины к прямому диалогу с Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что минский процесс — неэффективный вид переговоров.
Обновлено вчера в 18:04
Политика

В Италии тракторист к визиту Путина нарисовал на поле князя Владимира

Известный итальянский художник Дарио Гамбарин к предстоящему визиту президента РФ Владимира Путина в Ватикан нарисовал на поле князя Владимира, передает агентство РИА «Новости».
Обновлено в 01:21
Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено вчера в 19:39
Космос

Послание с Атлантиды: у берегов Кипра обнаружен чудо-корабль

Обнаруженное плавсредство, по предположению ученых, построено в 50-60 году до н.э. Древесина, из которой оно создано, обработана чудо-химикатом, что позволило пролежать ей столько лет в соленой воде и не испортиться.
Обновлено вчера в 02:58
Армия и оружие

Израиль нанес удары по территории Сирии

Обновлено 30 июня в 18:40
Общество

Губернатор увидел у жителей затопленного Канска желание «качнуть права»

Обновлено в 01:07
Общество

Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года

Решение о платном въезде в центр Венеции было принято городскими властями в конце февраля.
Обновлено вчера в 12:06
Армия и оружие

ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО

Обновлено вчера в 22:07
Происшествия

В Москве задержали мошенницу, укравшую 775 тысяч рублей у пенсионера

Полицейские задержали приехавшую из ближнего зарубежья 25-летнюю женщину, которую подозревают в краже 775 тысяч рублей у 89-летнего пенсионера в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:05
Политика

Торгпред США предложил новые пошлины на товары из ЕС

Торговое представительство США предложило ввести новые пошлины на продукцию из Евросоюза на четыре миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 21:46
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Обновлено вчера в 18:28
Происшествия

Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия

ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.
Обновлено вчера в 20:23
Хоккей

Варламов подписал контракт с «Айлендерс»

Обновлено в 01:17
Происшествия

В зоне паводка в Иркутской области госпитализированы 190 человек

Более 1,2 тыс. человек обратились за медицинской помощью во время наводнения в Иркутской области, более 190 из них были госпитализированы, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону во вторник.
Обновлено вчера в 22:37
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Происшествия

Сотрудница московского зоопарка прогнала медведя веником

Животное не стало проявлять агрессию. В администрации Московского зоопарка эту историю пока никак не прокомментировали.
Обновлено вчера в 03:47
Общество

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено вчера в 18:54
Происшествия

Полиция возбудила дело после отравления пассажира такси в Москве

Полиция возбудила уголовное дело о разбое (ст. 162 УК), сотрудники МВД устанавливают личность злоумышленника.
Обновлено вчера в 20:32
Авто

Представлена лимитированная версия Renault Duster Black Collector

Компания Renault (Dacia) представила лимитированную версию кроссовера Duster – Black Collector.
Обновлено вчера в 11:27
Политика

Вакарчук назвал Крым российским

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
Обновлено вчера в 11:42
Экономика

Объем выданных ипотечных кредитов в России за месяц сократился на 24%

Объем ипотечных кредитов, выданных российскими банками физическим лицам-резидентам в первом квартале 2019 года, по данным ЦБ РФ составил 618,4 млрд рублей и увеличился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (583 млрд рублей).
Обновлено вчера в 11:31
Общество

30 самых выгодных франшиз—2019. Рейтинг Forbes

Отбор участников проходил с учетом трех факторов. Срок существования франшизы — не менее трех лет (запуск не позднее 2016 года).
Обновлено в 00:40
Экономика

ЦБ РФ планирует разместить купонные облигации на 800 млрд рублей

Длительность купонного периода составит 92 дня. Размещение третьего выпуска КОБР-25 на 200 млрд рублей запланировано на 10 сентября.
Обновлено вчера в 13:45
Экономика

Стоп, кран: Счетная палата выявила замороженные госпроекты на 260 млрд

Глобальная заморозка В России приостановлено или законсервировано 4 тыс. объектов госстроительства на общую сумму 260 млрд рублей, говорится в мониторинге Счетной палаты.
Обновлено вчера в 17:01
Транспорт

Открыто движение легковых автомобилей по мосту через реку в Тулуне

Двустороннее движение легковых автомобилей по мосту через реку Ию в городе Тулуне Иркутской области, который ранее был затоплен из-за паводка, возобновлено.
Обновлено в 00:57
Общество

Роскачество проверило мультизерновой хлеб

По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
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