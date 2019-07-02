Экономика
Россиян предупредили о росте цен на мясоLenta.ru вчера в 21:55
Цены на мясо в России могут вырасти как минимум на 10 процентов. Об этом представители Национальной кормовой ассоциации рассказали «Известиям». Свинина, говядина и мясо птицы подорожают, если импортерам кормовых добавок придется доплатить НДС за последние три года.
Читать в источнике
Оценить148
с чего всё началось
Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:24, Вашингтон
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как чешские власти аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Кравчук призвал власти Украины к прямому диалогу с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что минский процесс — неэффективный вид переговоров.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
В Италии тракторист к визиту Путина нарисовал на поле князя Владимира
Известный итальянский художник Дарио Гамбарин к предстоящему визиту президента РФ Владимира Путина в Ватикан нарисовал на поле князя Владимира, передает агентство РИА «Новости».
Обновлено в 01:21
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено вчера в 19:39
Космос
Послание с Атлантиды: у берегов Кипра обнаружен чудо-корабль
Обнаруженное плавсредство, по предположению ученых, построено в 50-60 году до н.э. Древесина, из которой оно создано, обработана чудо-химикатом, что позволило пролежать ей столько лет в соленой воде и не испортиться.
Обновлено вчера в 02:58
Армия и оружие
Израиль нанес удары по территории Сирии
Обновлено 30 июня в 18:40
Общество
Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года
Решение о платном въезде в центр Венеции было принято городскими властями в конце февраля.
Обновлено вчера в 12:06
Армия и оружие
ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
В Москве задержали мошенницу, укравшую 775 тысяч рублей у пенсионера
Полицейские задержали приехавшую из ближнего зарубежья 25-летнюю женщину, которую подозревают в краже 775 тысяч рублей у 89-летнего пенсионера в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Торгпред США предложил новые пошлины на товары из ЕС
Торговое представительство США предложило ввести новые пошлины на продукцию из Евросоюза на четыре миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 21:46
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.
Обновлено вчера в 20:23
Хоккей
Варламов подписал контракт с «Айлендерс»
Обновлено в 01:17
Происшествия
В зоне паводка в Иркутской области госпитализированы 190 человек
Более 1,2 тыс. человек обратились за медицинской помощью во время наводнения в Иркутской области, более 190 из них были госпитализированы, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону во вторник.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Происшествия
Сотрудница московского зоопарка прогнала медведя веником
Животное не стало проявлять агрессию. В администрации Московского зоопарка эту историю пока никак не прокомментировали.
Обновлено вчера в 03:47
Общество
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
Полиция возбудила дело после отравления пассажира такси в Москве
Полиция возбудила уголовное дело о разбое (ст. 162 УК), сотрудники МВД устанавливают личность злоумышленника.
Обновлено вчера в 20:32
Авто
Представлена лимитированная версия Renault Duster Black Collector
Компания Renault (Dacia) представила лимитированную версию кроссовера Duster – Black Collector.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Вакарчук назвал Крым российским
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
Обновлено вчера в 11:42
Экономика
Объем выданных ипотечных кредитов в России за месяц сократился на 24%
Объем ипотечных кредитов, выданных российскими банками физическим лицам-резидентам в первом квартале 2019 года, по данным ЦБ РФ составил 618,4 млрд рублей и увеличился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (583 млрд рублей).
Обновлено вчера в 11:31
Общество
30 самых выгодных франшиз—2019. Рейтинг Forbes
Отбор участников проходил с учетом трех факторов. Срок существования франшизы — не менее трех лет (запуск не позднее 2016 года).
Обновлено в 00:40
Экономика
ЦБ РФ планирует разместить купонные облигации на 800 млрд рублей
Длительность купонного периода составит 92 дня. Размещение третьего выпуска КОБР-25 на 200 млрд рублей запланировано на 10 сентября.
Обновлено вчера в 13:45
Экономика
Стоп, кран: Счетная палата выявила замороженные госпроекты на 260 млрд
Глобальная заморозка В России приостановлено или законсервировано 4 тыс. объектов госстроительства на общую сумму 260 млрд рублей, говорится в мониторинге Счетной палаты.
Обновлено вчера в 17:01
Транспорт
Открыто движение легковых автомобилей по мосту через реку в Тулуне
Двустороннее движение легковых автомобилей по мосту через реку Ию в городе Тулуне Иркутской области, который ранее был затоплен из-за паводка, возобновлено.
Обновлено в 00:57
Общество
Роскачество проверило мультизерновой хлеб
По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00