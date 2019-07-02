Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.

с чего всё началось

Цены на мясо в России могут вырасти как минимум на 10 процентов. Об этом представители Национальной кормовой ассоциации рассказали «Известиям». Свинина, говядина и мясо птицы подорожают, если импортерам кормовых добавок придется доплатить НДС за последние три года.

Россиян предупредили о росте цен на мясо

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