Экономика
Красная икра резко подорожает в РоссииDeita.ru вчера в 14:24
Цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%, сообщает DEITA.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:47, Вашингтон
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:47, Вашингтон
Театры
Спектакль «Дон Жуан» театра Комиссаржевской показали в Китае
Обновлено в 04:59
Политика
Рабинович заявил, что украинцев ожидает очень плохое будущее
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил мнение, что украинцев возможно ожидает «катастрофическое» будущее, поскольку на внеочередных парламентских выборах пока лидирует «партия войны».
Обновлено в 20:37
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Metallica исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови" на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour.
Обновлено в 15:50
Здоровье
Диетологи объяснили, кому нельзя пить кефир
Диетологи рекомендует ограничить употребление кефира и лицам, страдающим кандидозом, то же касается людей, которые не могут переносить лактозу.
Обновлено в 20:00
Космос
Робот «Фёдор» получит функцию голосового помощника
Робот «Фёдор», которого планируется отправить на МКС, получит новую функцию голосового помощника, что позволит ему «вести беседы» с космонавтами, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Роскосмос».
Обновлено в 20:37
Авто
Один из двух McLaren F1 в версии LM продадут на аукционе в Монтерее
Редчайший McLaren F1 LM будет выставлен на торгах в Монтерее аукционным домом RM Sotheby’s.
Обновлено в 06:42
Политика
Медведев в Курской области проведет совещание о стимулировании экспорта сельхозпродукции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник посетит Курскую область, где проведет совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции.
Обновлено в 17:02
Кино
Marvel анонсировала новую фазу киновселенной
Студия Marvel, входящая в состав компании The Walt Disney Co, на фестивале Comic Con в Сан-Диего анонсировала фильмы и сериалы четвертой фазы своей киновселенной.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией
"С 22 по 26 июля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Венгрии, Канады и США выполнит наблюдательный полёт над территорией РФ на венгерском самолёте наблюдения Ан-26 с аэродрома Кубинка", - пишет газета со ссылкой на начальника российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Обновлено в 18:43
Общество
Циклон Данас пришел на юг Приморья
Обновлено в 06:52
Происшествия
На федеральной трассе в Амурской области обрушился участок дороги
На 834 км федеральной трассы Р-297 «Амур» из-за большого количества осадков произошел размыв полотна.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено в 19:46
Футбол
«Рубин» в меньшинстве победил «Динамо»
В матче второго тура чемпионата России московское «Динамо» дома с минимальным счётом проиграло казанскому «Рубину».
Обновлено в 14:05
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Рудковская в персиковом платье скопировала образ Веры Брежневой
Бдительные подписчики сразу заметили, что 44-летняя Рудковская полностью скопировала образ Веры Брежневой, в котором она предстала в одной из недавних фотосессий.
Обновлено в 14:36
Происшествия
В Гонконге при столкновениях на акции протеста пострадали 36 человек
В результате пострадали не менее 36 человек, сообщает телерадиокомпания RTHK со ссылкой на данные властей.
Обновлено в 19:24
Происшествия
В Канаде небольшой самолет упал в реку
Обновлено в 18:53
Политика
Медведчук оценил данные экзитполов на выборах в Раду
Напомним, результаты Национального экзитпола, обнародованные после закрытия избирательных участков в стране 21 июля, свидетельствуют о том, что на парламентских выборах, состоявшихся на Украине, в Верховную раду Украины нового созыва проходят пять партий.
Обновлено в 14:53
Происшествия
В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем
Перевернувшийся автомобиль, внутри которого находилось тело мужчины с огнестрельными ранениями, обнаружили в Кайтагском районе Дагестана, сообщает пресс-служба регионального МВД на своем официальном аккаунте в Instagram.
Обновлено в 19:02
Футбол
Журналистка Скабеева посетила Кокорина и Мамаева в колонии
Журналистка Ольга Скабеева посетила колонию, в которой отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 16:23
Шоу-бизнес
Лицемерная Собчак жалко оправдалась за участие в «Доме-2»
Оправдываясь за хаотичность взглядов и поступков, экс-кандидат в президенты России призналась, что любит "клоунадствовать" и смешивать жанры.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше
Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.
Обновлено в 13:24
Общество
В России ввели норму провоза в багаже фруктов и цветов
С 19 августа пассажиры в своем багаже и ручной клади смогут ввезти в Россию не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов.
Обновлено в 17:08
Политика
Еврокомиссия компенсирует потери Ирландии в случае Brexit без сделки
Как сообщает газета, пакет помощи должен компенсировать экономические потери Ирландской Республики в случае любого потрясения в торговле из-за Brexit.
Обновлено в 20:14
Экономика
Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу
Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя.
Обновлено в 17:27
Авто
Составлен топ-3 авто с двигателями мощностью более 1000 лошадиных сил
Специалисты назвали ТОП-3 спорткаров, у которых отдача мотора превышает 1000 л.с. Стоит отметить, что в рейтинг не стали включать всем известный Bugatti Veyron.
Обновлено в 16:47
Космос
Британец с Земли снял стыковку корабля «Союз МС-13» с МКС
Корабль накануне ночью доставил на станцию троих членов экипажа Британец Мартин Льюис опубликовал в Twitter видео стыковки корабля "Союз МС-13" с МКС, которое было снято с Земли.
Обновлено в 06:43
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 22 по 26 июля
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 22 по 26 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Есть необходимость тратиться из-за непредвиденных обстоятельств (в основном бытового характера).
Обновлено в 20:21
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Обновлено в 02:17