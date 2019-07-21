Экономика

Красная икра резко подорожает в РоссииDeita.ru вчера в 14:24

Цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%, сообщает DEITA.
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Красная икра подорожает в России

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В России подорожает главный деликатес

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Красная икра подорожает на треть

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Россиян предупредили о сильном подорожании красной икры

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РБКвчера в 08:02

Красная рыба и икра вырастут в цене на 25−30%

Евразия Daily18 июля в 17:25
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:47, Вашингтон

Красная икра по цене станет золотой

Вести.UZвчера в 11:15
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:47, Вашингтон
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Студия Marvel, входящая в состав компании The Walt Disney Co, на фестивале Comic Con в Сан-Диего анонсировала фильмы и сериалы четвертой фазы своей киновселенной.
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Армия и оружие

США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией

"С 22 по 26 июля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Венгрии, Канады и США выполнит наблюдательный полёт над территорией РФ на венгерском самолёте наблюдения Ан-26 с аэродрома Кубинка", - пишет газета со ссылкой на начальника российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
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Циклон Данас пришел на юг Приморья

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Как сообщает газета, пакет помощи должен компенсировать экономические потери Ирландской Республики в случае любого потрясения в торговле из-за Brexit.
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