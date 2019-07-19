Экономика
Россиян предупредили о росте цен на красную икруПолитическая Экспертиза вчера в 03:38
Красная рыба и икра в России в этом году подорожают на 25-30%, передает ФАН. Как сообщает новостное агентство, об этом стало известно от главы информационной организации по рыболовству Александра Савельева. По его словам, жители Дальнего Востока уже столкнулись с подорожанием рыбных деликатесов.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 02:55, Вашингтон
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 02:55, Вашингтон
Политика
Партия Зеленского набирает более 42% на выборах в Раду
Обновлено в 00:06
Происшествия
Сотрудник МЧС погиб при тушении степного пожара в Оренбуржье
Сотрудник пожарно-спасательной части города Ясного Оренбургской области погиб во время тушения степного пожара, говорится в понедельник в сообщении, распространенном пресс-службой областного МЧС.
Обновлено в 01:38
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Самолет Utair вернулся в Тюмень из-за сигнала о неисправности
Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Тюмень — Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика неисправности шасси, сообщило Уральское следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 00:41
Политика
Вакарчук отдал свой голос на выборах в Верховную раду
Лидер украинской партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук принял участие в голосовании на внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
В Великобритании чайка похитила чихуахуа
В британском городе Пейнтон графства Девон, расположенном на юго-западе Англии, чайка утащила собаку прямо из сада ее хозяйки.
Обновлено в 02:37
Наука
В продукты россиян добавят панцири саранчи
Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено вчера в 21:22
Авто
Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России
В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
Обновлено в 02:24
Политика
Пенс рассказал о деталях и проблемах лунной миссии США
Обновлено вчера в 22:20
Футбол
Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат работу в колонии. Об этом сообщают «Вести недели».
Обновлено в 00:56
Общество
На Сахалине уволили зампреда правительства из-за драки в кафе
ВРИО губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:19
Политика
Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Вакарчук выдвинул условия коалиции в Верховной раде
Лидер партии «Голос», фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук готов к коалиции с другими силами, которые проходят в Верховную раду.
Обновлено вчера в 18:40
Политика
Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников
Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.
Обновлено в 01:40
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Здоровье
Диетолог назвала продукт для борьбы со стрессом
Главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала продукты, которые помогают укреплять иммунитет.
Обновлено в 01:48
Кино
Студия Marvel представила график выхода 10 фильмов и сериалов
Перед зрителями выступил президент Marvel Кевин Фейдж. Четвертая фаза Marvel будет включать 10 фильмов и сериалы Disney+ с 2020 по 2021 год.
Обновлено вчера в 06:06
Происшествия
В Коми сошли с рельсов вагоны с углем
Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено вчера в 21:19
Музыка
Metallica на концерте в Лужниках спела песню Цоя «Группа крови»
Группа Metallica на концерте в Лужниках исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Режим чёрного неба ввели в Кемерове
Из-за сложившейся метеорологической ситуации для предприятий региона введён режим по ограничению выбросов в атмосферу.
Обновлено в 02:26
Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2
Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт.
Обновлено вчера в 11:08
Космос
Британец с Земли снял на видео стыковку «Союза» с МКС
Создатель телескопов из Великобритании Мартин Льюис снял с заднего двора своего дома из северного пригорода Лондона видео стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено вчера в 06:05
Гаджеты
Анонсирован выход первого в мире смартфона Redmi с камерой в 64 Мп
Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг показали пользователям Сети фото, которое было сделано на камеру в режиме 64 Мп.
Обновлено в 01:35
Культура
Хеппи-эндов не будет. Кто станет русским Netflix и возродит ли великий русский роман
В 2007 году компания Netflix была известна единицам — тем, кто покупал или брал в аренду DVD.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие
СМИ: Новая Зеландия планирует создать реестр владельцев огнестрельного оружия
Правительство Новой Зеландии планирует создать национальный реестр владельцев огнестрельного оружия и ужесточить правила получения лицензий на владение им в качестве второго этапа реформ после нападения на две мечети в городе Крайстчерч 15 марта.
Обновлено в 01:29
Происшествия
В Хабаровском крае во время сплава на катамаранах пропали отец и дочь
Обновлено вчера в 23:11
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Общество
В Кемерове могут закрыть ТЦ «Радуга»
Ещё один торговый центр в Кемерове могут временно закрыть из-за нарушений пожарной безопасности.
Обновлено в 00:46
Экономика
Western Union резко ограничила сумму переводов за границу
По данным ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.
Обновлено вчера в 17:00