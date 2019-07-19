Красная рыба и икра в России в этом году подорожают на 25-30%, передает ФАН. Как сообщает новостное агентство, об этом стало известно от главы информационной организации по рыболовству Александра Савельева. По его словам, жители Дальнего Востока уже столкнулись с подорожанием рыбных деликатесов.

Россиян предупредили о росте цен на красную икру

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