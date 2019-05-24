Россиян предупредили о риске потери денег из-за СМС-кодовГазета.Ru 03:32

Традиционно банки используют коды, присылаемые в СМС, для подтверждения списания денежных средств, и их нельзя называть кому-либо, в том числе и сотруднику банка.

с чего всё началось

Эксперты по информбезопасности предупредили о случаях подмены телефонного номера банка для введения в заблуждение клиента, пишет "Коммерсантъ". Так, привычка называть коды, присланные в СМС-сообщениях может обернуться потерей средств.

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