Здоровье
Россиян предупредили о риске эпидемии смертельных лихорадокИзвестия 19:18
Жителям России угрожают смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров. Так, эпидемиологи выявили широкое распространение насекомых — переносчиков вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму.
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с чего всё началось
Медики предупреждают, что в южных регионах уже зафиксированы вспышки и другой опасной болезни — лихорадки Западного Нила, также передающейся комарами. Как отмечают эксперты, в дальнейшем с ростом средних температур опасные насекомые могут распространиться по всей Центральной России.Известия17:01
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