Здоровье

Россиян предупредили о риске эпидемии смертельных лихорадокИзвестия 19:18

Жителям России угрожают смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров. Так, эпидемиологи выявили широкое распространение насекомых — переносчиков вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму.
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с чего всё началось

Комар на улице вязов: Юг РФ оккупировали переносчики смертельных болезней

Медики предупреждают, что в южных регионах уже зафиксированы вспышки и другой опасной болезни — лихорадки Западного Нила, также передающейся комарами. Как отмечают эксперты, в дальнейшем с ростом средних температур опасные насекомые могут распространиться по всей Центральной России.
Известия17:01

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Юг России оккупировали переносчики смертельных болезней

Ридус18:37

СМИ сообщили об угрозе распространения переносчиков смертельных болезней в РФ

Life.ru20:26

Эксперты предупредили россиян о риске эпидемии смертельных лихорадок

Газета.Ru19:51

России угрожают эпидемии смертельных лихорадок из-за миграции комаров

РЕН ТВ18:42

Тропические болезни угрожают России из-за комаров

ФедералПресс19:51

Переносчики смертельных болезней надвигаются на центр России, сообщили СМИ

РИА Новости18:31

Россиян предупредили о риске эпидемии смертельных лихорадок

Известия19:18
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Обновлено 20 августа в 21:11
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"Особый интерес у интернет-пользователей вызовет архивный документ, содержащий ультиматум генерала армии Федора Толбухина командованию 3-й румынской армии и 9-й немецкой дивизии, выдвинутый после освобождения столицы Молдавской ССР", — говорится в сообщении.
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Кредиторы «Вия» добрались до Китая

К субсидиарной ответственности требуют привлечь актеров сиквела фильма Кредиторы "Русской Фильм Группы" (РФГ) — производителя одного из самых кассовых российских фильмов "Вий 3D" — продолжают попытки взыскать долги.
Обновлено в 19:12
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При стрельбе в Лос-Анджелесе пострадали четыре человека

В результате ранения получили не менее четырех человек. Такую информацию распространил местный телеканал Fox-11.
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Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
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Происшествия

Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке

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Обновлено в 06:37
Общество

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Ранее иски на 13 млн руб. к оппозиционерам подали ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на улице Тверской).
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Происшествия

Фура перевернулась и затруднила движение на МКАД

«На 91 км внутренней стороны МКАД в результате опрокидывания фуры затруднено движение транспорта», — сказал собеседник агентства.
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В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
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«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы

Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
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31-летний Никита Ефремов практически все лето провел в Италии в компании Марии Иваковой.
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Ранг пожара в складском здании в Петербурге повысили до пятого номера

Ранг пожара в административно-складском здания в Невском районе Петербурга повышен до пятого номера, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
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В Москве пенсионер умер, отравившись арбузом

Причиной смерти стало тяжелое отравление. Где и как приобретался арбуз предстоит выяснить полиции и следователям.
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Жительнице Челябинска экстренно сделали кесарево в Турции

На 28-й неделе у женщины отошли воды, и ей срочно выполнили кесарево сечение. Мальчик родился весом всего 1270 граммов.
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Предложена гипотеза сверхтяжелых частиц темной материи

Астрофизики считают, что тяжелая материя состоит из сверхтяжелых частиц гравитино, которые хранятся в кристаллах глубоко под землей.
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Увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог с 13 до 4% предложил депутат Госдумы Виктор Зубарев, сообщает RT.
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В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

«Первосентябрьский капитал» предложили ввести в Госдуме. Он позволит облегчить подготовку школьников к началу учебного года.
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