Экономика

Россиян предупредили о резком росте цен на продукты в ближайшие месяцы
Московский Комсомолец
12 января в 22:50

В Ассоциации производителей и поставщиков товаров оценили влияние роста ставки налога на добавленную стоимость, повышения ставки ЦБ и цен на топливо. По оценкам «Руспродсоюза», цены на продукты в российских магазинах повысятся на 8%. При этом заметно повышение цен будет уже в ближайший квартал.
Московский Комсомолец12 января в 22:50
с чего всё началось

«Руспродсоюз» спрогнозировал рост цен на продукты в первом квартале года

Совокупность факторов, влияющих на себестоимость продукции, среди которых - повышение НДС, может привести к увеличению потребительских цен на продукты в первом квартале, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.
РИА Новости11 января в 19:35

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Еду ждет беда: эксперты спрогнозировали взлет цен на продукты

Московский Комсомолецвчера в 08:31

«Руспродсоюз» прогнозирует подорожание продуктов на 8%

Комсомольская правда12 января в 20:44

«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%

Ведомости12 января в 06:37

Россиян предупредили о скором росте цен на продукты

Газета.Ru12 января в 14:53

«Руспродсоюз» прогнозирует подорожание продуктов на 8%

RT на русском12 января в 14:53

«Руспродсоюз» предрек скорый рост цен на продукты на 8%

РБК12 января в 08:30

Россиян предупредили о росте цен на продукты

Lenta.ru12 января в 17:42
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