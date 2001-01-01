Изменение правил маркировки может привести к росту цен на молокоКрасная весна 05:25

Цены на молочные продукты с растительными жирами из-за новой маркировки не снизятся, хотя стоимость стопроцентно натуральных может повыситься на 5–10% в течение первого полугодия 2019-го.

с чего всё началось

По мнению директора Института стратегического анализа ФБК, нововведение приведёт к росту спроса на натуральное молоко и, как следствие, цены на него вырастут на 10-15%. В то же время не все эксперты считают, что новая маркировка отразится на росте цен на молоко.

Изменение правил маркировки может привести к росту цен на молоко

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