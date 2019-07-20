Экономика
Россиян предупредили о резком подорожании красной икрыИзвестия вчера в 07:00
Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%. "Розничные цены по сравнению с прошлым годом взлетели в два раза", — сообщил Савельев "Интерфаксу".
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 10:11, Вашингтон
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 10:11, Вашингтон
Политика
Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщили СМИ
Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
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В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду на 16:00
Обновлено в 09:38
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Лондон может ввести санкции против Ирана после задержания танкера
Ранее Британия заподозрила Россию в причастности к задержанию судна Британия может объявить о введении дипломатических и экономических мер против Ирана после инцидента с танкером Stena Impero, задержанным недавно в Ормузском проливе.
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Космос
Британец с Земли снял стыковку корабля «Союз МС-13» с МКС
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Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.
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«Урал» с крупным счетом обыграл «Ахмат» во втором туре РПЛ
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Инцидент произошёл спустя примерно полчаса после финального свистка матча между «Спартаком» и «Ростовом», который завершился со счётом 2:2. Трибуны стадиона опустели довольно быстро — уже спустя 10 минут большая часть болельщиков покинули «Ростов Арену».
Обновлено в 05:43
Наука
Ученые назвали простой способ хорошо выспаться
Биомедицинские инженеры из Университета Техаса (США) выяснили, что принятие ванны или душа за полтора часа до сна помогает быстрее уснуть и в целом улучшить качество сна, передает Medicalxpress.Важно, чтобы температура воды при этом была не выше 109 градусов по Фаренгейту.
Обновлено в 08:06
Политика
Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военными
В сети появилась видеозапись обстрела города Первомайска в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) со стороны украинских военнослужащих.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
Американский ритейл уходит в онлайн
Последняя становится все более популярной у американского населения — еще в феврале Министерство торговли США объявило, что онлайн-продажи в стране впервые в истории обогнали по объему выручки продажи в физических магазинах.
Обновлено в 09:04
Здоровье
Определены риски употребления красной смородины
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок
В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок, сообщила администрация зоопарка.
Обновлено в 08:02
Политика
На выборах в украинскую раду вместо сейфа использовали кастрюлю
На избирательном участке № 350666 в селе Нагорном Светловодского района Кировоградской области Украины на внеочередных выборах в Верховную раду вместо положенного сейфа использовали кухонную кастрюлю, опечатанную и обмотанную резинкой.
Обновлено в 05:10
Футбол
Геннадий Орлов: «„Спартаку“ снова повезло. Надо было показать вторую карточку Бакаеву»
Надо было вторую карточку показать Бакаеву, но его заменили. «Спартак» тоже лучше сыграл этот матч, чем первый.
Обновлено в 09:07
Политика
Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 23:26
Общество
British Airways и Lufthansa приостановили полеты в Каир
Авиакомпании British Airways и Lufthansa объявили о приостановке полетов в Каир из соображений безопасности.
Обновлено в 03:37
Происшествия
«Сапсаны» задерживаются из-за технической неисправности на станции
Задержка в пути поездов пригородного и дальнего сообщения составляет от 10 минут до 1 часа.
Обновлено в 07:21
Политика
Зеленский объявил о расследовании из-за гибели бойцов ВСУ в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале расследования в связи с гибелью двух украинских военнослужащих в результате взрыва мины в Донбассе, передает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 07:40
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
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Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
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Происшествия
В прокуратуре Польши заявили, что пропавший мальчик из России был убит
Ранее польские полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели его отца.
Обновлено в 09:54
Экономика
Эксперты: в России может появиться социальное арендное жилье
Речь идет об институте социального арендного жилья, оператором которого будет являться государство, предполагают эксперты.
Обновлено 19 июля в 12:16
Политика
ФРГ: Евросоюз может обнулить пошлины на автомобили из США
Евросоюз готов снизить пошлины на ввоз автомобилей из США до нуля, заявил глава Министерства экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.
Обновлено в 08:56
Политика
В Донбассе на пункте пропуска «Майорское» нашли взрывоопасный предмет
Государственная служба Украины чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) обнаружила взрывоопасный предмет вблизи контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КППВВ) "Майорское" на линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 06:25
Футбол
Агент Бэйла раскритиковал главного тренера «Реала» Зидана
Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла, раскритиковал главного тренера команды Зинедина Зидана за слова о своём клиенте.
Обновлено в 08:03