Экономика
Россиян предупредили о резком подорожании красной икрыИзвестия вчера в 07:00
Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%. "Розничные цены по сравнению с прошлым годом взлетели в два раза", — сообщил Савельев "Интерфаксу".
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Кандидат в депутаты Верховной рады от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в команде уже работают над проектом коалиционного соглашения и приступили к рассмотрению кандидатур на должность премьера.
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