Экономика

Россиян предупредили о резком подорожании красной икрыИзвестия 07:00

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%. "Розничные цены по сравнению с прошлым годом взлетели в два раза", — сообщил Савельев "Интерфаксу".
Читать в источнике
Обсудить2

Подробнее о событии

Россиян предупредили о резком подорожании красной икры

РЕН ТВ06:32

Красной рыбе и икре предрекли рост цен

Телеканал 360°08:10

Эксперты допустили рост цен на красную икру и рыбу на 30%

РБК08:02

Россиян предупредили о резком подорожании красной икры

Известия07:00

В России подорожает главный деликатес

URA.Ru11:30

Россиян предупредили о сильном подорожании красной икры

Lenta.ru05:28

Красная рыба и икра в России подорожает в этом году на 25-30%

Финмаркет18 июля в 11:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:19, Вашингтон

Красная икра по цене станет золотой

Вести.UZ11:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:19, Вашингтон
Политика

Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Происшествия

Пятилетний россиянин найден мертвым в Польше

Пятилетний мальчик, имевший российское гражданство, найден мертвым в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 11:27
Космос

«Союз МС-13» с международным экипажем стартовал к МКС с Байконура

С Байконура к Международной космической станции (МКС) успешно стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-13» с ракетой-носителем «Союз-ФГ».
Обновлено в 12:38
Политика

КСИР опубликовал видео задержания британского танкера

Корпус стражей исламской революции в субботу (КСИР), 20 июля, опубликовал видео задержания танкера под флагом Великобритании.
Обновлено в 12:23
Происшествия

В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро

В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Общество

Блогер Давидыч сделал 1200 приседаний из-за интервью Дудю

Обновлено в 12:32
Футбол

«Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Политика

Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады

Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Политика

Российское посольство показало карту с украинским Крымом

Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Шоу-бизнес

Бывший супруг певицы Ани Лорак намекнул на новый роман

Фото: Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу Вначале в прессе появились слухи о том, что мужчина изменяет супруге.
Обновлено в 13:04
Технологии

Приложение для раздевания девушек на фото выставили на продажу

Разработчики нашумевшего приложения DeepNude, которое с помощью нейросетей «раздевает» девушек на фотографиях, решили продать своё детище.
Обновлено вчера в 13:01
Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС.
Обновлено в 12:52
Политика

Путин раскритиковал иркутские власти после наводнения в регионе

Обновлено вчера в 15:49
Армия и оружие

Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая

Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено вчера в 16:50
Здоровье

Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара

Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия

В Москве эвакуировали ТРЦ «Океания»

В Москве эвакуировали торгово-развлекательный центр «Океания» на Кутузовском проспекте. Об этом РБК сообщил представитель ТРЦ.
Обновлено в 11:47
Происшествия

SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
Обновлено в 10:15
Политика

Медведчук рассказал, как Украина может договориться с Россией

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своём Twitter заявил, что украинские власти могут договориться с Россией, но не с позиции ультиматума или шантажа.
Обновлено в 10:10
Общество

Онищенко раскритиковал идею не считать пиво алкоголем

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС раскритиковал инициативу Минпромторга смягчить действующие ограничения на розничные продажи пива.
Обновлено в 12:28
Политика

Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Обновлено вчера в 09:37
Шоу-бизнес

Анна Седокова трогательно поздравила с днем рождения свою дочь Монику

Певица Анна Седокова трогательно поздравила с днем рождения свою младшую дочь Монику. Вчера, 19 июля, девочке исполнилось уже восемь лет.
Обновлено в 07:47
Политика

Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено в 11:46
Кино

Актеры «Игры престолов» раскрыли все секреты сериала

Артисты сериала в жанре «Игры престолов» побывали на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.
Обновлено в 13:15
Политика

Чавушоглу и Помпео обсудили ситуацию с С-400 и F-35

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию с российскими зенитными ракетными системами С-400 и американскими истребителями F-35.
Обновлено в 08:21
Футбол

СМИ анонсировали переход нападающего «Марселя» в «Спартак»

Нападающий «Марселя» Клинтон Н’Жие в ближайшее время подпишет контракт с московским «Спартаком», сообщает Total Football.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес

Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой

Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Единоборства

Боксёру Дадашеву проводят трепанацию черепа после боя с Матиасом

Обновлено в 03:43
Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Главное