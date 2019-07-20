Экономика

Россиян предупредили о резком подорожании красной икрыИзвестия 07:00

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%. "Розничные цены по сравнению с прошлым годом взлетели в два раза", — сообщил Савельев "Интерфаксу".
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Красная рыба и икра в России подорожает в этом году на 25-30%

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