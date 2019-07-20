Экономика
Россиян предупредили о резком подорожании красной икрыИзвестия 07:00
Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%. "Розничные цены по сравнению с прошлым годом взлетели в два раза", — сообщил Савельев "Интерфаксу".
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 17:22, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 17:22, Вашингтон
Футбол
«Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Политика
На крупнейшем металлургическом заводе Украины прошли обыски
Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками на крупнейшее металлургическое предприятие страны — «АрселорМиттал Кривой Рог».
Обновлено в 16:11
Происшествия
Второй энергоблок Калининской АЭС подключили к сети
Обновлено в 15:59
Футбол
ОМОН начал избивать фанатов «Спартака» после матча в Ростове
Обновлено в 17:15
Общество
Блогер Давидыч сделал 1200 приседаний из-за интервью Дудю
Обновлено в 12:32
Футбол
Карпин: «Ростов» должен был выигрывать у «Спартака»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен тем, что его команда не сумела обыграть «Спартак» в домашнем матче 2-го тура РПЛ.
Обновлено в 16:53
Футбол
«Ростов» – «Спартак»: Левников не удалил спартаковца
На 86-й минуте матча 2-го тура чемпионата России "Ростов" – "Спартак" (2:2) ошибся арбитр Кирилл Левников, не показавший второе предупреждение спартаковцу Зелимхану Бакаеву и не удаливший его с поля.
Обновлено в 17:00
Путешествия
В Венеции туристов оштрафовали на €950 за приготовленный на мосту кофе
Обновлено вчера в 22:01
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Политика
Украина уличила Венгрию в создании анклава на Закарпатье
Временно исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел Украины Егор Божок заявил о том, что власти Венгрии предпринимают попытки по созданию анклава на территории Украины.
Обновлено в 15:15
Общество
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие
Венесуэла обвинила США в нарушении воздушного пространства
В воздушном пространстве Венесуэлы был замечен самолет ВВС США, предназначенный для ведения радиоэлектронной разведки.
Обновлено в 16:53
Наука
Рентген повышает риск возникновения рака
В настоящий момент не изучены до конца риски рентгена и компьютерной томографии, и исследования учёных способствуют лучшему пониманию степени влияния низких доз радиации на здоровье человека.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Украинские силовики обстреляли Первомайск: есть погибшая и раненые
Огонь велся по жилому массиву города из минометов. При обстреле погибла женщина, а в числе раненых есть ребенок 2015 года рождения.
Обновлено в 14:47
Происшествия
В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет
Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина
Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.
Обновлено в 14:29
Общество
Саудовская Аравия отпустила иранский танкер из Джидды
Обновлено в 14:30
Происшествия
Ребенок погиб при обрушении стены заброшенного здания в Татарстане
Ребенок погиб в результате обрушения стены при разборе заброшенного здания в Республике Татарстан.
Обновлено в 16:58
Спорт
Российская саблистка Великая проиграла украинке в финале ЧМ
Обновлено в 16:12
Футбол
Месси извинился за слова о коррупции
Обновлено в 14:38
Космос
Пилот «Аполлона-11» рассказал Google, как проходил полет
Почти каждый помнит Нила Армстронга и Базза Олдрина, но имя Майкла зачастую забывается, ведь он так и не ступил на поверхность Луны.
Обновлено вчера в 13:18
Общество
British Airways и Lufthansa приостановили полёты в Каир
«Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полеты в Каир, пока проводится оценка ситуации», — сказал представитель компании.
Обновлено в 17:15
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес
Сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко госпитализировали с тренировки
Сын бизнесвумен Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша получил травму во время занятий фигурным катанием.
Обновлено в 13:44
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23