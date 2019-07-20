Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%. "Розничные цены по сравнению с прошлым годом взлетели в два раза", — сообщил Савельев "Интерфаксу".

Политика Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина» Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».

Единоборства Состояние Максима Дадашева улучшилось Состояние здоровья российского боксера Максима Дадашева улучшилось.

Политика Британия может уже сегодня объявить о санкциях против Ирана Поводом для введения санкций против Ирана со стороны Британии послужил захват морскими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Персидском заливе танкера Stena Impero.

Политика На Украине к 9:00 не открылось восемь избирательных участков Восемь избирательных участок для голосования на досрочных выборах в Верховную раду по состоянию на 09:00 часов утра воскресенья пока не начали свою работу.

Политика Посольство США выпустило обращение к украинцам по случаю выборов Соединённые Штаты призывают к проведению мирных, свободных и честных парламентских выборов на Украине.

Происшествия В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.

Политика Бойко проголосовал на выборах в Верховную раду Лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко проголосовал на досрочных выборах в парламент Украины и выразил надежду на то, что после смены Верховной рады страна "встанет на нормальные рельсы".

Политика Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.

Единоборства Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.

Гаджеты Nokia готовит к анонсу две новых модели На днях появилась информация о возможно скором анонсе еще двух моделей. В данном случает речь идет о Nokia 6.2 и 7.2.

Технологии ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.

Единоборства Пакьяо завоевал титул чемпиона WBA Super, победив Турмана Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал верх над американцем Китом Турманом в титульном бою за звание чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Политика Панама распорядилась снять флаг с пропавшего танкера Riah Процедура снятия флага с нефтяного танкера Riah, пропавшего 14 июля в Ормузском проливе, начата властями Панамы.

Политика Россия поддерживает усилия ЕС по стимулированию торговли с Ираном Россия заявила о своей готовности присоединиться к платежной системе ЕС, чтобы обойти санкции США против Ирана, но призвала Брюссель расширить механизм для покрытия экспорта нефти.

Кино Фильм «Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара» по сборам Фильм «Мстители: Финал» уже почти установил новый мировой рекорд по кассовым сборам, вскоре он отодвинет на второе место предыдущего рекордсмена — блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар».

Энергетика «Россия проспала энергопереход»: что мы потеряем Ситуация отчасти напоминает тезис "Россия проспала сланцевую революцию" примерно пятилетней давности.

Недвижимость Квартиры наполнились арендаторами Заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимость» Оксана Полякова поясняет, что в Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас 37 тыс. руб. в месяц.

Авто Volkswagen Tayron установил абсолютный рекорд продаж Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.

Общество Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.