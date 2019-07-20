Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%. "Розничные цены по сравнению с прошлым годом взлетели в два раза", — сообщил Савельев "Интерфаксу".

Происшествия Фанат арестован за продажу свитеров с поддельным автографом Макдэвида По имеющейся у полиции информации, Сингх успел продать два свитера с поддельными подписями за 1400 долларов, а также обманул другого болельщика на $ 23 тыс. Мужчина выходил на связь с потенциальными покупателями, утверждая, что работает в Edmonton Oilers Entertainment Group.

Политика Новая глава Еврокомиссии призывает говорить с Россией с позиции силы "Наша привилегия как демократических стран – отвечать прозрачностью, свободой прессы и открытым обсуждением", - цитирует слова Урсулы фон дер Ляйен РИА "Новости".

Экономика В России станет больше безработных предпенсионного возраста В первом полугодии 2019 года среднемесячное число официально зарегистрированных безработных граждан предпенсионного возраста составило 92 тыс. человек, а в 2020 году их будет до 150 200 человек.

Армия и оружие Китайский эсминец прибудет в Санкт-Петербург с визитом Эсминец военно-морского флота Китая «Си Ань» прибудет в Санкт-Петербург с неофициальным визитом, это произойдет 24 июля.

Кино Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6» В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».

Финансы Центробанк Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 16% Правление Центрального банка Узбекистана 20 июля на своем заседании приняло решение сохранить ставку рефинансирования на прежнем уровне в 16%.

Политика Митрополит Иларион порассуждал о налогах и импортозамещении Глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Иларион опасается, что торговая война между США и КНР негативно отразится на доступности Библии в Америке и англоязычном мире вообще.

Единоборства Боксер Максим Дадашев перенес трепанацию черепа Российский боксер Максим Дадашев, у которого был диагностирован отек мозга после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США, перенес трепанацию черепа.

Происшествия В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.

Спорт Российские синхронистки победили на ЧМ в комбинированной программе Российские синхронистки победили в комбинированной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Экономика ЦБ решил ограничить покупку иностранных акций россиянами Россиянам, которые играют на бирже и не имеют специальной квалификации, может быть ограничен доступ к инвестициям в ценные бумаги без тестирования, сообщает РБК со ссылкой на документы ЦБ.

Политика На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.

Футбол Ковач: «„Бавария“ рассчитывает на Саншеша» Главный тренер «Баварии» Нико Ковач рассказал о будущем в команде полузащитника Ренату Саншеша.

Происшествия Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.

Футбол «Рубин» опроверг слухи о переносе матча с «Ахматом» в Нижний Новгород Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» опровергла информацию о переносе матча третьего тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом» в Нижний Новгород.

Происшествия В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.

Энергетика На крупнейшем в Ливии месторождении приостановили добычу нефти На крупнейшем в Ливии месторождении Шарара на юго-западе страны приостановили добычу нефти.