Экономика
Россиян предупредили о резком подорожании красной икрыИзвестия 07:00
Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%. "Розничные цены по сравнению с прошлым годом взлетели в два раза", — сообщил Савельев "Интерфаксу".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 10:15, Вашингтон
Происшествия
Фанат арестован за продажу свитеров с поддельным автографом Макдэвида
По имеющейся у полиции информации, Сингх успел продать два свитера с поддельными подписями за 1400 долларов, а также обманул другого болельщика на $ 23 тыс. Мужчина выходил на связь с потенциальными покупателями, утверждая, что работает в Edmonton Oilers Entertainment Group.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале
Обновлено в 04:42
Политика
Новая глава Еврокомиссии призывает говорить с Россией с позиции силы
"Наша привилегия как демократических стран – отвечать прозрачностью, свободой прессы и открытым обсуждением", - цитирует слова Урсулы фон дер Ляйен РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:38
Политика
В Иране назвали причину задержания британского танкера
Обновлено в 01:32
Экономика
В России станет больше безработных предпенсионного возраста
В первом полугодии 2019 года среднемесячное число официально зарегистрированных безработных граждан предпенсионного возраста составило 92 тыс. человек, а в 2020 году их будет до 150 200 человек.
Обновлено в 08:29
Футбол
Konami представила Аршавина в качестве легенды в PES 2020
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
Китайский эсминец прибудет в Санкт-Петербург с визитом
Эсминец военно-морского флота Китая «Си Ань» прибудет в Санкт-Петербург с неофициальным визитом, это произойдет 24 июля.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Горячие версии убийства Шеремета назвали на Украине
Луценко отметил, что в деле есть "горячие версии" убийства журналиста.
Обновлено в 09:11
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6»
В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».
Обновлено вчера в 03:13
Финансы
Центробанк Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 16%
Правление Центрального банка Узбекистана 20 июля на своем заседании приняло решение сохранить ставку рефинансирования на прежнем уровне в 16%.
Обновлено в 09:08
Общество
Врач оценил состаривающее приложение FaceApp
Обновлено в 08:22
Культура
В Горкинско-Ометьевском лесу пройдет фестиваль функциональных тренировок от «Зеленого фитнеса»
Обновлено в 09:12
Политика
Митрополит Иларион порассуждал о налогах и импортозамещении
Глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Иларион опасается, что торговая война между США и КНР негативно отразится на доступности Библии в Америке и англоязычном мире вообще.
Обновлено в 08:46
Единоборства
Боксер Максим Дадашев перенес трепанацию черепа
Российский боксер Максим Дадашев, у которого был диагностирован отек мозга после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США, перенес трепанацию черепа.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет
Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:34
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Обновлено в 05:11
Футбол
«Краснодар» победил «Уфу» в матче РПЛ
Обновлено в 09:21
Спорт
Российские синхронистки победили на ЧМ в комбинированной программе
Российские синхронистки победили в комбинированной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:28
Экономика
ЦБ решил ограничить покупку иностранных акций россиянами
Россиянам, которые играют на бирже и не имеют специальной квалификации, может быть ограничен доступ к инвестициям в ценные бумаги без тестирования, сообщает РБК со ссылкой на документы ЦБ.
Обновлено в 08:31
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Футбол
Ковач: «„Бавария“ рассчитывает на Саншеша»
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач рассказал о будущем в команде полузащитника Ренату Саншеша.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Несколько человек пострадали от слезоточивого газа в метро Лондона
Полицейские просят очевидцев сообщить любую информацию о предполагаемых правонарушителях.
Обновлено в 07:59
Футбол
«Рубин» опроверг слухи о переносе матча с «Ахматом» в Нижний Новгород
Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» опровергла информацию о переносе матча третьего тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом» в Нижний Новгород.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро
В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36
Энергетика
На крупнейшем в Ливии месторождении приостановили добычу нефти
На крупнейшем в Ливии месторождении Шарара на юго-западе страны приостановили добычу нефти.
Обновлено в 07:04
Гаджеты
Бренд Honor анонсировал российскую презентацию Honor 20 Pro
25 июля китайский бренд Honor официально выпустит на российский рынок топовый флагманский смартфон Honor 20 Pro.
Обновлено в 04:42