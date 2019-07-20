Экономика

Россиян предупредили о резком подорожании красной икрыИзвестия 07:00

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%. "Розничные цены по сравнению с прошлым годом взлетели в два раза", — сообщил Савельев "Интерфаксу".
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В России подорожает главный деликатес

URA.Ru11:30

Красной рыбе и икре предрекли рост цен

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Россиян предупредили о резком подорожании красной икры

Известия07:00

Эксперты допустили рост цен на красную икру и рыбу на 30%

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Россиян предупредили о резком подорожании красной икры

РЕН ТВ06:32

Россиян предупредили о сильном подорожании красной икры

Lenta.ru05:28

Красная рыба и икра в России подорожает в этом году на 25-30%

Финмаркет18 июля в 11:38
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 19:23, Вашингтон

Красная икра по цене станет золотой

Вести.UZ11:15
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 19:23, Вашингтон
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