Экономика
Россиян предупредили о резком подорожании красной икрыИзвестия вчера в 07:00
Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%. "Розничные цены по сравнению с прошлым годом взлетели в два раза", — сообщил Савельев "Интерфаксу".
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:03, Вашингтон
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:03, Вашингтон
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