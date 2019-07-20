Экономика

Россиян предупредили о резком подорожании красной икрыИзвестия вчера в 07:00

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%. "Розничные цены по сравнению с прошлым годом взлетели в два раза", — сообщил Савельев "Интерфаксу".
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Красная икра подорожает и упадет в качестве

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Россиян предупредили о сильном подорожании красной икры

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В России подорожает главный деликатес

URA.Ruвчера в 11:30

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Россиян предупредили о резком подорожании красной икры

Известиявчера в 07:00

Красная икра подорожает в России

Газета.Ru08:30

Красная рыба и икра в России подорожает в этом году на 25-30%

Финмаркет18 июля в 11:38
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Красная икра по цене станет золотой

Вести.UZвчера в 11:15
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
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Семин назвал правильной свою желтую карточку в матче с «Тамбовом»

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал желтую карточку, которую получил на 66-й минуте матча второго тура чемпионата России с "Тамбовом".
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Чтобы притормозить рост проблем из-за закредитованности населения, необходимо сдерживать рост потребительского кредитования, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
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Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова

Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности.
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Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

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Кокорин и Мамаев рассказали, что пребывание в колонии стало уроком

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, в настоящее время отбывающие тюремные сроки, рассказали, как на их жизненные взгляды повлияло пребывание в колонии.
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«Динамо» и «Рубин» представили стартовые составы на матч РПЛ

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Происшествия

В Ленобласти женщина на квадроцикле врезалась в шлагбаум и погибла

В Ленинградской области женщина на квадроцикле врезалась в шлагбаум и погибла.
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Армия и оружие

Американский авианосец понёс первые потери вблизи берегов Ирана

Американский телеканал CNN сообщил об инциденте, который произошел вблизи берегов Ирана.
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Путешествия

В России увлеклись новым видом туризма

Обновлено в 00:51
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Абэ заявил о желании заключить мирный договор с Россией до 2021 года

Премьер-министр Японии Абэ Синдзо заявил о желании заключить мирный договор с Россией во время своего премьерского срока, который окончится в 2021 году.
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Пассажир напал с ножом на глухонемых в метро Санкт-Петербурга

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Послы США и Канады пируют на фуршете Петра Порошенко

На запахи плова и шашлыка с фуршета партии «Европейская солидарность» экс-лидера Укпаины Петра Порошенко слетелись временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор и посол Канады на Украине Роман Ващук.
Обновлено в 12:20
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Новые Renault Logan и Sandero появились у дилеров

Обновленные Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway начали поступать к дилерам в Бразилии.
Обновлено в 09:12
Политика

В Донбассе на пункте пропуска «Майорское» нашли взрывоопасные предметы

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружила в ходе проверок взрывоопасные предметы рядом с контрольно-пропускным пунктом въезда-выезда (КППВВ) «Майорское» на линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Отправление «Сапсанов» из Петербурга в Москву задержали из-за сбоя

Отправление «Сапсанов» задерживается в среднем на восемь-десять минут.
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В «Ред Булле» сообщили о кредите доверия для Гасли

Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер заявил, что в австрийской конюшне готовы оказать поддержку пилоту команды Пьеру Гасли в непростой период.
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Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса

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Дворы многоэтажек подтопило из-за дождя в Краснодаре

Придворовые территории многоэтажных жилых комплексов оказались подтопоены в Краснодаре из-за затяжного дождя, затруднено движение трамваев, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 07:58
Политика

Глава МИД Ирана призвал Трампа соблюдать договоренности прежних администраций

Президент США Дональд Трамп может способствовать устранению конфронтации с Ираном, если будет соблюдать договоры и соглашения, заключенные предыдущими администрациями, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
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Происшествия

Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
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Флагман Nokia 9 PureView подешевел до 500 евро

Например, в Великобритании ценник теперь составляет 500 евро, а вот в Германии этот же смартфон обойдется на 30 евро дороже.
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Футбол

Сборная России по пляжному футболу обыграла венгров в матче отбора ЧМ

Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Венгрии в матче первого группового этапа европейского отборочного турнира чемпионата мира 2019 года.
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Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»

Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
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Досрочные выборы в Раду стартовали на Украине

На Украине в воскресенье, 21 июля, стартовали парламентские выборы в Верховную раду, где избиратели выберут депутатов.
Обновлено в 04:18
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