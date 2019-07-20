Экономика
Россиян предупредили о резком подорожании красной икрыИзвестия вчера в 07:00
Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%. "Розничные цены по сравнению с прошлым годом взлетели в два раза", — сообщил Савельев "Интерфаксу".
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
Футбол
Семин назвал правильной свою желтую карточку в матче с «Тамбовом»
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал желтую карточку, которую получил на 66-й минуте матча второго тура чемпионата России с "Тамбовом".
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Чтобы притормозить рост проблем из-за закредитованности населения, необходимо сдерживать рост потребительского кредитования, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
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Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности.
Обновлено в 11:13
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали, что пребывание в колонии стало уроком
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Экзитполы: партия Зеленского набрала 43,9% на выборах в Раду
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Армия и оружие
Американский авианосец понёс первые потери вблизи берегов Ирана
Американский телеканал CNN сообщил об инциденте, который произошел вблизи берегов Ирана.
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Путешествия
В России увлеклись новым видом туризма
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Премьер-министр Японии Абэ Синдзо заявил о желании заключить мирный договор с Россией во время своего премьерского срока, который окончится в 2021 году.
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Послы США и Канады пируют на фуршете Петра Порошенко
На запахи плова и шашлыка с фуршета партии «Европейская солидарность» экс-лидера Укпаины Петра Порошенко слетелись временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор и посол Канады на Украине Роман Ващук.
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Новые Renault Logan и Sandero появились у дилеров
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Обновлено в 09:12
Политика
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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружила в ходе проверок взрывоопасные предметы рядом с контрольно-пропускным пунктом въезда-выезда (КППВВ) «Майорское» на линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Отправление «Сапсанов» из Петербурга в Москву задержали из-за сбоя
Отправление «Сапсанов» задерживается в среднем на восемь-десять минут.
Обновлено в 07:39
Автоспорт
В «Ред Булле» сообщили о кредите доверия для Гасли
Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер заявил, что в австрийской конюшне готовы оказать поддержку пилоту команды Пьеру Гасли в непростой период.
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Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
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Обновлено в 08:05
Общество
Дворы многоэтажек подтопило из-за дождя в Краснодаре
Придворовые территории многоэтажных жилых комплексов оказались подтопоены в Краснодаре из-за затяжного дождя, затруднено движение трамваев, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 07:58
Политика
Глава МИД Ирана призвал Трампа соблюдать договоренности прежних администраций
Президент США Дональд Трамп может способствовать устранению конфронтации с Ираном, если будет соблюдать договоры и соглашения, заключенные предыдущими администрациями, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Гаджеты
Флагман Nokia 9 PureView подешевел до 500 евро
Например, в Великобритании ценник теперь составляет 500 евро, а вот в Германии этот же смартфон обойдется на 30 евро дороже.
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Футбол
Сборная России по пляжному футболу обыграла венгров в матче отбора ЧМ
Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Венгрии в матче первого группового этапа европейского отборочного турнира чемпионата мира 2019 года.
Обновлено в 10:59
Авто
Bosch выпустил обучающее видео по обслуживанию тормозной системы
Компания Robert Bosch GmbH опубликовала видеоролик, в котором осветила наиболее популярные вопросы, касающиеся обслуживания тормозных механизмов.
Обновлено 19 июля в 08:38
Происшествия
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона участников массовой акции протеста, сообщают западные СМИ.
Обновлено в 11:32
Кино
Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»
Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
Обновлено в 08:04
Гаджеты
Смартфон Honor 9X получит очень мощный модуль Wi-Fi
На первом изображении продемонстрировали боковой сканер отпечатка пальца, а на втором изображении намекнули на очень мощный адаптер Wi-Fi, который будет работать на большом отдалении от точки доступа.
Обновлено в 12:27
Политика
Досрочные выборы в Раду стартовали на Украине
На Украине в воскресенье, 21 июля, стартовали парламентские выборы в Верховную раду, где избиратели выберут депутатов.
Обновлено в 04:18