Экономика

Россиян предупредили о резком подорожании красной икрыИзвестия вчера в 07:00

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%. "Розничные цены по сравнению с прошлым годом взлетели в два раза", — сообщил Савельев "Интерфаксу".
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В России подорожает главный деликатес

URA.Ruвчера в 11:30

Красной рыбе и икре предрекли рост цен

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Россиян предупредили о сильном подорожании красной икры

Lenta.ruвчера в 05:28

Россиян предупредили о резком подорожании красной икры

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Россиян предупредили о резком подорожании красной икры

РЕН ТВвчера в 06:32

Эксперты допустили рост цен на красную икру и рыбу на 30%

РБКвчера в 08:02

Красная рыба и икра в России подорожает в этом году на 25-30%

Финмаркет18 июля в 11:38
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 04:06, Вашингтон

Красная икра по цене станет золотой

Вести.UZвчера в 11:15
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 04:06, Вашингтон
Игры

EA начала рассылку приглашений в альфа-тест таинственной игры

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На Украине стартовало голосование на досрочных выборах в Верховную раду.
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Число пропавших из-за паводков в Иркутской области выросло до восьми

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После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com".
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Политика

Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера

Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено вчера в 22:31
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Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии Мужчина ранил двух глухонемых людей в вагоне метро в Санкт-Петербурге, после того как они не ответили на его вопрос.
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Общество

Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации

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50 лет назад состоялась высадка на Луну

Модуль с двумя членами экипажа пробыл на Луне около 21 часа, совершил взлёт и стыковку с кораблём на орбите, после чего был взят курс на Землю.
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Вечные двигатели Мика Джаггера

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Наука

Названа главная причина ранней смерти женщин с диабетом

По словам специалистов, диабет оказался связан не только с высоким риском сердечной недостаточности у женщин, но и с преждевременной смертью.
Обновлено в 02:39
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В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

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Олейник попал в больницу после боя с Харрисом

Россиянин Алексей Олейник обратился за медицинской помощью после поражения в поединке с американцем Уолтом Харрисом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сан-Антонио (США, штат Техас).
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Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в воскресенье отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска.
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Политика

КПП в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании

Контрольно-пропускной пункт "Майорское" в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
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Происшествия

Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки

Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
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Валерий Карпин — журналистам: Вы сами видели судейство, вот и напишите

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин после матча со «Спартаком» (2:2) заявил, что его команда должны была одерживать победу.
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Благодаря своему небольшому весу и 7-ступенчатой коробки передач с двойным сцеплением, приводящей в движение задние колеса Alpine A110 Gains разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды и достигает максимальной скорости в 250 км/ч.
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Защитник сборной США по футболу может перебраться в «Лион»

Защитник сборной США и "Нью-Йорк Ред Буллз" Аарон Лонг может продолжить карьеру во французском "Лионе", сообщает портал Le Figaro.
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Политика

После критики Зеленского на Arcelormittal на Украине прошли обыски

Неделей ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем родном городе Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом.
Обновлено вчера в 19:43
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ЦСКА обыграл «Оренбург» во втором туре чемпионата России

Обновлено вчера в 14:41
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В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле

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Происшествия

На Ямале восстановили движение поездов после схода вагонов с рельсов

Участок железной дороги в Приуральском районе ЯНАО, где утром в субботу с рельсов сошли 11 грузовых вагонов, открыт для движения после восстановительных работ, сообщает пресс-служба Северной железной дороги (СЖД).
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Как сообщает L’Equipe, спортивный директор парижан Леонардо хочет завершить сделку уже на следующей неделе.
Обновлено в 01:24
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Новый метод быстро идентифицировал антигенспецифичные Т-клетки

Ученые представили новую концепцию, которая позволяет точно и быстро выявлять антигенспецифичные Т-клетки в их больших популяциях, обходя имевшиеся ранее ограничения.
Обновлено вчера в 06:06
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