Экономика

Россиян предупредили о резком подорожании красной икрыИзвестия 07:00

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%. "Розничные цены по сравнению с прошлым годом взлетели в два раза", — сообщил Савельев "Интерфаксу".
Читать в источнике
Обсудить9

Подробнее о событии

В России подорожает главный деликатес

URA.Ru11:30

Красная рыба и икра в России подорожает в этом году на 25-30%

Финмаркет18 июля в 11:38

Эксперты допустили рост цен на красную икру и рыбу на 30%

РБК08:02

Россиян предупредили о резком подорожании красной икры

Известия07:00

Россиян предупредили о резком подорожании красной икры

РЕН ТВ06:32

Россиян предупредили о сильном подорожании красной икры

Lenta.ru05:28

Красной рыбе и икре предрекли рост цен

Телеканал 360°08:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 23:34, Вашингтон

Красная икра по цене станет золотой

Вести.UZ11:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 23:34, Вашингтон
Футбол

Ростов — Спартак 2:2

Московский "Спартак" не смог удержать победу над "Ростовом" в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 16:26
Общество

Пляж возле АЭС «Фукусима-1» открылся для посетителей после аварии

Возле атомной электростанции "Фукусима-1", где восемь лет назад произошла авария, для посетителей открылся пляж "Китайзуми".
Обновлено в 20:29
Политика

Замглавы МИДа Рябков встретился с Мадуро в Каракасе

Замглавы МИДа Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе.
Обновлено в 20:50
Политика

Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»

Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено в 23:26
Кино

«Мстители: финал» станут самым кассовым фильмом в истории

Обновлено в 23:31
Общество

В США шесть человек погибли из-за жары

Аномально жаркая погода стала причиной смерти по меньшей мере шести человек в разных штатах США, сообщает телеканал CBS.
Обновлено в 12:18
Общество

В Японии из-за ливневых дождей эвакуировали более 110 тыс. человек

На юго-западе Японии из-за ливневых дождей эвакуировали более 110 тыс. человек, сообщает телеканал NHK.
Обновлено в 23:18
Политика

Посол Украины рассказал о подрыве доверия к Германии из-за России

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник объяснил, чего от Европы ожидает Украина и почему страна больше не хочет полагаться на Германию и европейцев.
Обновлено в 21:37
Армия и оружие

В ДНР и ЛНР был издан приказ о полном прекращении огня

Стало известно о том, что в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках издали приказ о полном бессрочном прекращении огня, которое должно начаться с полуночи 21 июля.
Обновлено в 06:10
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Авто

Toyota назвала дату премьеры нового компактного кроссовера

Есть также данные, что длина кроссовера не превысит 4 метров, а его основной станет платформе TNGA.
Обновлено в 10:31
Кино

Пьер Ришар прилетел в Ессентуки

Пьер Ришар прибыл в Ессентуки 20 июля, пишет информагентство «Победа26».
Обновлено в 11:31
Политика

Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера

Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 22:31
Наука

Илон Маск решил соединить мозг человека с компьютерным интерфейсом

Как сообщает Газета ру, Илон Маск предложил внедрять в мозг человека импалантат размером не более 4мм, который будет стимулировать нейроны.
Обновлено 18 июля в 03:36
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал многомиллионные зарплаты артистов

Обновлено в 07:30
Общество

В Иркутской области горят леса на площади более 200 тысяч гектаров

Обновлено в 22:59
Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Космос

Доставленный СССР лунный грунт изучили до атомного уровня

Обновлено в 09:14
Происшествия

В Приамурье из-за ливней провалился участок федеральной трассы «Амур»

Из-за сильных ливней 10-метровый участок дороги практически по всей ширине провалился на два метра. Объехать место провала невозможно.
Обновлено в 23:25
Общество

Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации

Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.
Обновлено в 23:07
Общество

На Приморье надвигается тайфун «Данас»

Обновлено 18 июля в 05:26
Политика

Министерство в США объяснило суть информатак на примере споров о пицце

«Иностранные источники влияния постоянно ищут возможности затронуть самые злободневные темы в Соединённых Штатах», — указывается в памятке.
Обновлено в 20:29
Кино

Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети

Обновлено в 04:23
Общество

В Роспотребнадзоре заявили о вреде и пользе пальмового масла

Эксперты Роспотребнадзора рассказали о вреде и пользе пальмового масла.
Обновлено вчера в 03:58
Армия и оружие

Бригада ВСУ выразила готовность дать России отпор в Чернобыле

Обновлено в 21:15
Происшествия

Алжирские фанаты повалили статую Шарля де Голля

Обновлено в 13:07
Игры

На сайте статистики Red Dead Redemption 2 нашли ещё одно упоминание РС-версии

Обновлено в 03:20
Происшествия

В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро

В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Экономика

S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Обновлено вчера в 18:10
Музыка

Российская группа Lumen запишет саундтрек к комиксу про Бэтмена

Ряд комиксов о Бэтмене и других принадлежащих DC Comics персонажах был опубликован в России издательством "Азбука-Аттикус".
Обновлено в 15:49
Главное