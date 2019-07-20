Экономика

Россиян предупредили о резком подорожании красной икрыИзвестия вчера в 07:00

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%. "Розничные цены по сравнению с прошлым годом взлетели в два раза", — сообщил Савельев "Интерфаксу".
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В России подорожает главный деликатес

URA.Ruвчера в 11:30

Красной рыбе и икре предрекли рост цен

Телеканал 360°вчера в 08:10

Красная рыба и икра в России подорожает в этом году на 25-30%

Финмаркет18 июля в 11:38

Россиян предупредили о резком подорожании красной икры

Известиявчера в 07:00

Россиян предупредили о резком подорожании красной икры

РЕН ТВвчера в 06:32

Россиян предупредили о сильном подорожании красной икры

Lenta.ruвчера в 05:28

Эксперты допустили рост цен на красную икру и рыбу на 30%

РБКвчера в 08:02
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 05:39, Вашингтон

Красная икра по цене станет золотой

Вести.UZвчера в 11:15
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 05:39, Вашингтон
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Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

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Количество нарушений на выборах в Раду возросло до 382

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S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»

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Политика

Министр обороны Украины объяснил инцидент с Зеленским

Обновлено вчера в 09:52
Политика

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Внеочередные парламентские выборы на Украине стартовали утром 21 июля, голосование продлится до 20:00 по киевскому времени (совпадает с московским).
Обновлено в 04:55
Происшествия

Украинские военные подорвались на мине после начала перемирия

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Космос

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Британец Мартин Льюис снял с Земли видео стыковки пилотируемого космического корабля "Союз МС-13" и Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 05:16
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Православные отмечают праздник в честь Казанской иконы Божией Матери

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Обновлено в 01:00
Футбол

Росгвардия прокомментировала инцидент с фанатами «Спартака»

В управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) по Ростовской области прокомментировали инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОНа.
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Политика

Рябков отметил позитивные итоги венесуэльских переговоров на Барбадосе

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Ученые предполагают, что это своеобразие анатомии стало результатом скрещивания далеких предков современных тибетцев с денисовскими людьми, обосновавшимися в Тибете значительно ранее.
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«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов

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Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»

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Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Темрюкском районе Краснодарского края.
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В Сети появились новые рекламные материалы, посвященные смартфону Honor 9X, и они стали источником интересных подробностей о модели.
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Из-за сильного ветра пожару был присвоен третий ранг сложности из четырёх возможных.
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В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле

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В России увлеклись новым видом туризма

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Семья вернулась в Россию и решила узнать, смогут ли провести операцию местные медики.
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Экономика

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник уступил американцу Уолтеру Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в ночь на 21 июля в Сан-Антонио.
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