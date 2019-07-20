Экономика
Россиян предупредили о резком подорожании красной икрыИзвестия вчера в 07:00
Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%. "Розничные цены по сравнению с прошлым годом взлетели в два раза", — сообщил Савельев "Интерфаксу".
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 05:39, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 05:39, Вашингтон
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Количество нарушений на выборах в Раду возросло до 382
Полиция по состоянию на 11:00 зафиксировала 382 сообщения о нарушениях в ходе выборов в Верховную раду Украины.
Обновлено в 05:07
Здоровье
Как пережить смог: советы томских медиков
Как пережить смог: советы томских медиков Медики облздрава дали рекомендации, как томичам уберечься на время смога, окутавшего город.
Обновлено в 02:00
Политика
Панама распорядилась снять флаг с пропавшего танкера Riah
Процедура снятия флага с нефтяного танкера Riah, пропавшего 14 июля в Ормузском проливе, начата властями Панамы.
Обновлено в 02:24
Происшествия
На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отправил в отставку заместителя правительства Кирилла Подберезного после публикации видео, на котором он дерется в кафе.
Обновлено в 04:52
Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Обновлено 19 июля в 18:10
Политика
Министр обороны Украины объяснил инцидент с Зеленским
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Тимошенко заявила об отсутствии у Украины времени на эксперименты
Внеочередные парламентские выборы на Украине стартовали утром 21 июля, голосование продлится до 20:00 по киевскому времени (совпадает с московским).
Обновлено в 04:55
Космос
Британец снял с Земли стыковку «Союз МС-13» с МКС
Британец Мартин Льюис снял с Земли видео стыковки пилотируемого космического корабля "Союз МС-13" и Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 05:16
Религия
Православные отмечают праздник в честь Казанской иконы Божией Матери
Традиционно 21 июля православные верующие отмечают праздник в честь Казанской иконы Божией Матери.
Обновлено в 01:00
Футбол
Росгвардия прокомментировала инцидент с фанатами «Спартака»
В управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) по Ростовской области прокомментировали инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОНа.
Обновлено в 03:57
Политика
Рябков отметил позитивные итоги венесуэльских переговоров на Барбадосе
Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил позитивные результаты раунда переговоров властей и оппозиции Венесуэлы на Барбадосе.
Обновлено вчера в 20:34
Наука
Тибетцы оказались потомками денисовцев
Ученые предполагают, что это своеобразие анатомии стало результатом скрещивания далеких предков современных тибетцев с денисовскими людьми, обосновавшимися в Тибете значительно ранее.
Обновлено 14 июля в 03:03
Кино
«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов
Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
На Кубани три человека погибли в ДТП с КамАЗом
Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Темрюкском районе Краснодарского края.
Обновлено в 03:04
Политика
Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.
Обновлено вчера в 22:46
Гаджеты
Смартфон Honor 9X получил боковой сканер отпечатков и «стенопробивной» Wi-Fi
В Сети появились новые рекламные материалы, посвященные смартфону Honor 9X, и они стали источником интересных подробностей о модели.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Природный пожар в Оренбургской области локализован
Из-за сильного ветра пожару был присвоен третий ранг сложности из четырёх возможных.
Обновлено вчера в 01:10
Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
Обновлено в 02:38
Путешествия
В России увлеклись новым видом туризма
Обновлено в 00:51
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой
Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.
Обновлено вчера в 00:53
Здоровье
Новороссийский врач вылечил 4-летнего мальчика, которому не смогли помочь зарубежные медики
Семья вернулась в Россию и решила узнать, смогут ли провести операцию местные медики.
Обновлено вчера в 09:26
Экономика
Центробанк планирует ограничить возможности покупки иностранных акций
Возможность инвестировать в более широкий круг ценных бумаг появится лишь после того, как участники рынка повысят свою квалификацию или накопят 400 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 12:43
Шоу-бизнес
Дочь Алсу перепела хит Леди Гаги и Брэдли Купера
Российские СМИ и недоброжелатели окрестили Гагу "разлучницей" после того, как певица "увела" Брэдли Купера из семьи — четыре года актер состоял в браке с супермоделью, уроженкой Челябинской области Ириной Шейк.
Обновлено в 05:04
Политика
Президент Эквадора: Ассанж шпионил в нашем посольстве
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж во время пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 по 2019 годы занимался там шпионажем.
Обновлено в 04:07
Футбол
Зидан выразил надежду, что Бэйл скоро покинет «Реал»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что полузащитник команды Гарет Бэйл в скором времени покинет клуб.
Обновлено в 04:58
Экономика
Эксперты назвали самых дисциплинированных заемщиков МФО среди россиян
Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций (МФО) являются россияне, которые заняты в бюджетной и финансовой сферах.
Обновлено вчера в 21:41
Единоборства
Российский боец UFC Олейник проиграл за 12 секунд и попал в больницу
Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник уступил американцу Уолтеру Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в ночь на 21 июля в Сан-Антонио.
Обновлено в 03:14