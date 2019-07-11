Недвижимость

ЦБ прогнозирует падение цен на жилье в РоссииПрофиль вчера в 20:26

Центробанк РФ спрогнозировал падение цен на жилье в России в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», пишут «Известия». Такая информация приводится в аналитической записке «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства».
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